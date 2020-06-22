В Приморье ликвидируют мусорные свалки

За последние дни убраны мусорные завалы в Арсеньеве и на острове Попова

КГУП «Приморский экологический оператор» (ПЭО) продолжает ликвидацию несанкционированных свалок в городах и районах Приморья.

В Арсеньеве свалка образовалась на территории кладбища вдоль дороги. За несколько дней вывезли почти 100 тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Местные жители неоднократно жаловались на скопившиеся горы мусора. Для ликвидации свалки местная администрация обратилась к Приморскому экологическому оператору.

«Во вторник спецтехника зашла на объект, за четыре дня удалось вывести на полигон более 80 тонн мусора. Как сообщили специалисты, основной объем уже сделан, однако до полной ликвидации завалов работа продолжится и на следующей неделе. После этого на территории кладбища начнутся работы по грейдированию и профилированию дорог», – рассказал регоператор по обращению с ТКО.

На прошлой неделе ПЭО вывез более 120 тонн отходов и с острова Попова, ликвидировав многолетние мусорные пирамиды.

Как сообщил директор КГУП «ПЭО» Антон Бибиков, в общей сложности для уборки островной территории потребовалось три недели.

«Несколько лет на этом месте недобросовестные жители, туристы и предприниматели выстраивали мусорные пирамиды. После того, как островитяне стали активно жаловаться, собственник участка обратился к оператору с просьбой помочь разгрести завалы», – пояснил руководитель предприятия.

Сейчас свалка полностью ликвидирована, проезд к бывшим завалам перекрыт. В планах у Приморского экологического оператора – модернизировать систему сбора отходов на Попова, увеличить контейнерный парк и создать дополнительные площадки. До старта туристического сезона в местах массового скопления людей, в районах бухты Пограничной и пролива Старка, установят мусорные бункеры.

На очереди ликвидация свалок в Дальнереченске и Лесозаводске.

По словам Антона Бибикова, уборка несанкционированных свалок должна приобрести системный и понятный характер в работе экологического оператора.

«Важно отметить, обязанность по ликвидации свалок лежит на собственнике земельного участка, и это, как правило, муниципалитет. Регоператор, в свою очередь, выступает посредником. Главная задача – установить правообладателя участка, на котором образовались завалы и сообщить о беспорядке на его территории. Если же собственник бездействует в течение 30 дней, КГУП ликвидирует свалку своими силами, а хозяину участка выставит счет за понесенные расходы», – рассказал Антон Бибиков.

Старт мусорной реформы в Приморье с начала года приведет к улучшению экологической обстановки в регионе, особенно на отдаленных территориях. Такое мнение выразила заместитель председателя Правительства края Елена Пархоменко.

«Во многом эти свалки и образовывались из-за того, что не было системы вывоза отходов, и мусор вывозили в ближайший лес или овраг. Сейчас перевозчикам выгодно отвезти его на полигон и получить деньги. Параллельно для населения оборудуются контейнерные площадки для сбора ТКО, усиливается и контроль за несанкционированным складированием отходов, а у регоператора появилась техника для ликвидации подобных свалок».

Также способствовать цивилизованному сбору отходов будут мусоросортировочные комплексы, устанавливаемые в Хорольском округе, Пожарском и Дальнереченском районах.

Напомним, национальный проект «Экология» предусматривает, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку – до 60%.

Фото – КГУП «Приморский экологический оператор»