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Губернатор Приморья потребовал у мэра Владивостока наказать чиновников
Чиновники несанкционированно согласовали начало проведения гидравлических испытаний теплотрасс и отключение горячей воды
Об этом глава края заявил на селекторном совещании с руководителями коммунальных предприятий и профильных ведомств в пятницу, 22 мая.
Как доложил директор филиала «Приморская генерация» ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» Дмитрий Лебедь, все мощности по подаче горячей воды работают в штатном режиме, отключений нет. Ликвидированы порывы и на городских внутриквартальных тепловых сетях, находящихся в зоне ответственности Владивостокского предприятия электрических сетей.
По словам главы краевой столицы Олега Гуменюка, с 12 мая, когда стартовали гидравлические испытания, и по сегодняшний день ликвидировано 67 порывов трубопроводов горячей воды, осталось устранить еще три.
Однако, как подчеркнул Губернатор, из-за продления режима самоизоляции гидравлические испытания должны были быть перенесены на июнь.
«Об этом говорилось неоднократно – есть решение оперативного штаба. Однако городом было согласовано начало испытаний на 12 мая. Приморцы находятся на самоизоляции, в напряженном режиме работают больницы, да и погода далеко не теплая. Вы подумали, как люди будут без горячей воды? Ведь не у всех есть титаны», – обратился к руководству города и коммунальщикам Олег Кожемяко.
Он потребовал наказать ответственных, согласовавших проведение гидравлических испытаний, а, следовательно, и отключение горячей воды.
Как пояснила зампредседателя Правительства Приморья Елена Пархоменко, подавляющее число порывов возникает именно на внутригородских сетях и здесь городу нужно работать в тесном контакте с ДГК, прогнозируя возможные места порывов, концентрируя людей и технику.
«Владивостоку нужно увеличить число аварийных бригад, сейчас в городе 13 бригад, 45 человек в их составе, 21 единица техники – это крайне мало для быстрого устранения порывов. Необходимо детализировать планы возможных порывов, ремонтных работ, чтобы на каждые сети планировались силы и средства для оперативных устранений», – уточнила она, добавив, что министерство ЖКХ края мониторит ситуацию в круглосуточном режиме.
Губернатор еще раз обратил внимание глав муниципалитетов и коммунальщиков на проведение самих ремонтов теплотрасс.
«Это недопустимо, когда раскапываются километры теплотрасс, отключают на месяцы от воды целые районы, при этом на объектах копаются два-три человека. Еще раз подчеркиваю – если буду такое видеть, руководители лишатся работы», – заявил Олег Кожемяко.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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