В Большом Камне разобрались с "горячей" проблемой

По поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО теплоснабжением Большого Камня займется краевое предприятие «Примтеплоэнерго». Это позволит обеспечить качественное и надежное обеспечением теплом и горячей водой жителей города.

Вопрос о смене работающей тогда в городе теплоснабжающей компании окончательно сформировался по итогам прошедшей зимы, когда из-за многочисленных порывов на теплосетях жители Большого Камня больше суток оставались в холодных квартирах.