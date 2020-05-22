Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Большом Камне разобрались с "горячей" проблемой
По поручению губернатора Олега КОЖЕМЯКО теплоснабжением Большого Камня займется краевое предприятие «Примтеплоэнерго». Это позволит обеспечить качественное и надежное обеспечением теплом и горячей водой жителей города.
Вопрос о смене работающей тогда в городе теплоснабжающей компании окончательно сформировался по итогам прошедшей зимы, когда из-за многочисленных порывов на теплосетях жители Большого Камня больше суток оставались в холодных квартирах.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Большом Камне разобрались с "горячей" проблемой
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- Губернатор Приморья потребовал у мэра Владивостока наказать чиновников
- Историческим зданиям отремонтируют фасады
- Во Владивостоке завершается отопительный сезон
- Коронавирус не скажется на подготовке к новой зиме
- До 1 октября жилищно-коммунальные субсидии приморцам будут продлеваться без заявлений
- Второй мусоросортировочный комплекс запускают в Приморье
- Жители частных домов в Приморье станут меньше платить за мусор
- Владивосток становится лучше
Новости раздела
- В Большом Камне разобрались с "горячей" проблемой
- С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
- В Приморье банкротят "осколки" ДВЭУК
- Губернатор Приморья потребовал у мэра Владивостока наказать чиновников
- Парку и миллиарда будет мало
- "Сейчас мы отмечаем воздействие на экономику сразу нескольких негативных событий"
- Коронавирус ударил по регистрации прав
- В "Аркаде" начали искать деньги "Острова"
- В Приморье закрывают магазины на 15 суток
- Семь "Титаников" на воду
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хасанская Кущевка
- COVID-19: Резкий скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье
- Находка заждалась Большой дороги
- Чиновники правительства не ожидали, что в России столько бедных
- Находка для Находки
- Элитная квартира из Владивостока признана самой дорогой в азиатской части России
- Край на острие пандемии
- Начала муссироваться информация о скорой отставке Мишустина
- Семь "Титаников" на воду
- COVID-19: Еще 71 человек заболел коронавирусом в Приморье за сутки