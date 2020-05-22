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С коронавирусом борись, но про зиму не забывай
Экономические трудности привели к снижению объема платежей населения и организаций Приморского края за услуги ЖКХ. Однако плюсом сложившейся ситуации стало снижение стоимости мазута, который используется в качестве топлива на многих котельных края. По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены ПАРХОМЕНКО, коронавирус не помешает подготовке региона к отопительному сезону 2020-2021 годов.
- Все коллеги из коммунального сектора были обеспокоены тем, что падение платежей скажется на подготовке к предстоящему отопительному сезону и, прежде всего, на инвестиционных проектах. Но сейчас мы не видим серьезного провала платежей со стороны потребителей, за что им огромное спасибо.
Население понимает, что от оплаты услуг зависят перспективы следующего отопительного сезона. Но так как многие остались без работы, а ряд секторов экономики Приморья «просел», финансирование части затрат предприятий, безусловно, ложится на краевой и местный бюджеты, - рассказала Елена Пархоменко во время состоявшегося на днях брифинга.
Помимо этого, в бюджете Приморского края ежегодно предусматриваются деньги на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения: 5 млрд рублей в год частями перечисляются теплоснабжающим организациям. Эти финансовые обязательства по-прежнему выполняются в полном объеме. По словам Елены Пархоменко, главная задача сейчас – обеспечить реализацию инвестиционных проектов в ЖКХ с короткими сроками строительства: объекты необходимо ввести до начала нового отопительного сезона, чтобы не нести дополнительные затраты на подготовку старого оборудования.
- Здесь бюджет Приморского края также не претерпел изменений, он никоим образом не секвестирован в части расходов на коммунальную сферу, - отметила зампред краевого правительства. - Безвозмездную финансовую поддержку Приморскому краю оказывает федеральный Фонд содействия реформированию ЖКХ. На сегодня регион уже подтвердил получение 500 млн рублей, еще столько же будет получено в ближайшее время.
Среди мероприятий, которые реализуются в межотопительный сезон, - строительство новых модульных котельных, которые позволяют улучшить качество теплоснабжения и уйти от использования нефтепродуктов. Кроме того, в 2020 году начнется строительство более крупных блочно-модульных котельных в поселках Краснореченский, Липовцы, Смоляниново. Сейчас они используют в качестве основного топлива мазут, а после модернизации перейдут на местные угли. Что касается котельных, работающих на нефтепродуктах, то здесь пандемия и вызванное ей падение цен на нефть окажут положительное влияние.
Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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