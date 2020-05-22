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В Приморье банкротят "осколки" ДВЭУК
Московская компания «Модуль» подала в Арбитражный суд Приморского края заявление о признании банкротом АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ЕНЭС», которая на 100% принадлежит Росимуществу
В материалах суда говорится, что 25 ноября 2019 года суд взыскал с «ДВЭУК-ЕНЭС» в пользу ООО «Модуль» 3,818 млн рублей основного долга и 42 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины по иску.
АО «ДВЭУК-ЕНЭС» было создано при разделении АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) на АО «ДВЭУК-ЕНЭС» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». «ДВЭУК-ЕНЭС» зарегистрирована во Владивостоке в июле 2019 года с уставным капиталом 36,685 млн рублей. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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