В Приморье банкротят "осколки" ДВЭУК

Московская компания «Модуль» подала в Арбитражный суд Приморского края заявление о признании банкротом АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания-ЕНЭС», которая на 100% принадлежит Росимуществу

В материалах суда говорится, что 25 ноября 2019 года суд взыскал с «ДВЭУК-ЕНЭС» в пользу ООО «Модуль» 3,818 млн рублей основного долга и 42 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины по иску.

АО «ДВЭУК-ЕНЭС» было создано при разделении АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» (ДВЭУК) на АО «ДВЭУК-ЕНЭС» и АО «ДВЭУК-ГенерацияСети». «ДВЭУК-ЕНЭС» зарегистрирована во Владивостоке в июле 2019 года с уставным капиталом 36,685 млн рублей. Основной вид деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

