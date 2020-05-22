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Парку и миллиарда будет мало
Некогда популярное общественное пространство Владивостока дождалось начала преобразований
Похоже, что реконструкция парка Минного городка, о которой в последние годы не один раз поднимала вопрос газета «Золотой Рог», и которую обещал горожанам глава Владивостока Олег ГУМЕНЮК, наконец-то началась.
Первое, что сегодня уже замечаешь при входе в парк со стороны площади Баляева - это новый асфальт на участке тротуара вдоль трамвайных путей в сторону остановки «Поликлиника». До конца августа весь тротуар между этими остановками будет отремонтирован, частично с укладкой тактильной плитки. На это выделено 5,1 млн рублей. Тротуар делается в рамках программы «Доступная среда» индивидуальным предпринимателем Зарой ХОДЭИ, выигравшей аукцион на этот подряд.
А пройти в парк здесь сегодня можно только по свеженатоптанной тропе - там, где ранее была широкая полуразрушенная пешеходная лестница и ливневка, сейчас ведутся работы по устройству новой ливневой канализации и лестницы.
По данным администрации Владивостока, восстановление системы ливневой канализации парка полностью входит в первый этап реконструкции парка и предусматривает восстановление более чем 20 смотровых колодцев, монтаж до 650 метров труб диаметрами 300 и 1000 миллиметров, укладку 340 метров новых лотков закрытого типа и иные работы.
Если ливневка уже впечатляет проделанным объемом и тем. что делается, то по устройству главной лестницы идет лишь подготовка к основной работе. К ремонту готовится и лестница от входа в парк в районе «Поликлиники», где тоже заметно обновление ливневки. По проекту реконструкции, новые лестницы будут выполнены с использованием полированного гранита, к ним благоустроят подходы, а откосы укрепят и закроют декоративными плитами. В целом на устройство этих лестниц выделено 11,3 млн рублей.
Заметна подготовка к ремонту большого участка внутренней дороги в северной части парка. Готовятся к укладке трубы большого диаметра.
В этом году парку исполняется 35 лет. По этой причине было заявлено, что работы первого этапа благоустройства парка должны завершиться к 1 июня. К этой дате, помимо завершения лестниц и ливневки, предполагалось почистить территорию от засохших деревьев и свалок, обновить дорожки. Однако есть впечатление, что не все это успеют сделать. Мусор заметно убран, но сухостой еще остается.
В целом, общее обновление парка Минного городка по последней оценке специалистов мэрии обойдется в сумму более 1 миллиарда рублей и займет время в несколько лет. В эту сумму затрат, в частности, входят и средства на выкуп разбазаренных прежними составами городской администрации участков парка, которые пока еще остаются в руках частных лиц.
Виктор КУДИНОВ, фото автора.
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