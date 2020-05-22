"Сейчас мы отмечаем воздействие на экономику сразу нескольких негативных событий"

На вопросы о ситуации в финансовой сфере газете «Золотой Рог» ответил главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич

Сегодня приморцев волнует не только коронавирус, но и ситуация с экономикой страны и края. В последнее время много говорят о том, что Банк России не отреагировал должным образом на падение курса рубля весной этого года.

О политике Банка России по поддержанию стабильности на валютном рынке газете «Золотой Рог» рассказывает главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон ГУЛЕВИЧ.

- Антон Павлович, в марте курс рубля упал по отношению к доллару более чем на 20%. В связи с этим возникает вопрос – почему Банк России не предпринял меры для удержания курса? Ведь даже в Конституции написано, что защита и обеспечение устойчивости рубля – основная функция Центрального Банка РФ?

- Обеспечение устойчивости национальной валюты не означает поддержания ее курса по отношению к другим валютам на неизменном уровне. Она достигается путем сохранения покупательной способности рубля за счет поддержания устойчивой низкой инфляции.

Также отмечу, что в последние недели ситуацию на валютном рынке стабилизировали операции в рамках бюджетного правила. Напомню, когда цены на нефть высокие, правительство накапливает валюту в Фонде национального благосостояния России (ФНБ), а когда низкие, как сейчас, – продает ее. Это оказывает стабилизирующее воздействие.

- А это определение, что устойчивость рубля – это низкая инфляция, где-то прописано?

- Оно прописано в Федеральном законе о Банке России. Основной целью денежно-кредитной политики Банка России является защита и обеспечение устойчивости рубля с помощью поддержания ценовой стабильности. А ценовая стабильность – это и есть поддержание покупательной способности национальной валюты с помощью стабильной низкой инфляции, которая определяется Банком России на уровне вблизи 4% в год.

- Но ведь снижение курса рубля повышает цены на импортные товары. Такое изменение курса разве не вызовет рост инфляции выше 4%?

- Безусловно, изменение курса рубля оказывает влияние на инфляцию. Около трети покупаемых нами товаров – импортные. Однако влияние курса на инфляцию в последние годы снижалось. Этому во многом способствовало бюджетное правило.

В 2016 году курс рубля по отношению к доллару колебался от 60 до 83 рублей, инфляция составила 5,4% за год, в 2018 – от 55 до 70 рублей, инфляция была 4,3%. В 2020 году колебание курса в течение января-марта было от 60 до 80 рублей. Однако помимо факторов, вызывающих рост инфляции, появились серьезные причины, которые ее сдерживают. Прежде всего, это ограничения со стороны спроса, как внешнего, так и внутреннего. А когда спрос падает – цены снижаются или, по крайней мере, медленнее растут.

В марте годовая инфляция в среднем по стране была 2,5%, в Приморье – 3,0%, и Банк России прогнозирует, что по итогам года в России она составит 3,8-4,8%.

- А почему так происходит? Если товары закупаются по более высоким ценам, то и продаваться они должны дороже.

- Эффект изменения курса национальной валюты сказывается на ценах импортных товаров не одномоментно, а в течение примерно полугода – года. Существует запас товаров, закупленных по ценам до снижения курса, его надо распродать, закупить новый товар. При этом курс заметно восстановился после мартовских минимумов. Во многом этот временной интервал зависит от интенсивности спроса, который сейчас, по понятным причинам, снижен. Кроме того, не все же товары на рынке – это импорт. Доля отечественных товаров в продуктовом сегменте рынка преобладает, а на услугах изменение курса сказывается крайне ограниченно или вообще на них не влияет. Кроме того, у Банка России есть эффективные инструменты влияния на инфляцию в стране, основным из которых является ключевая ставка.

- То есть получается, что такое резкое снижение курса национальной валюты никак не отразится на уровне жизни населения?

- Сейчас мы отмечаем воздействие на экономику сразу нескольких негативных событий: падение цен на нефть, сжатие спроса, введение ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Все это, безусловно, оказывает негативное воздействие на население и бизнес. Задача правительства и Банка России в этих сложных условиях, которые были совершенно не предсказуемы, – стабилизировать ситуацию и постараться максимально сгладить негативные эффекты.

Для этого принят пакет мер для поддержки экономики, снижение 24 апреля ключевой ставки до 5,5% также будет способствовать улучшению ситуации. Стабилизирующее влияние также оказывает продажа валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

- Хорошо, допустим, изменение курса – это только результат изменения экономических условий. А как это сказывается на уровне жизни населения? Людям от такого объяснения не легче.

- Ситуация, действительно, сложная. Я уже перечислил меры, принимаемые сегодня для ее стабилизации.

Также хотелось бы немного подробнее поговорить о ценах. Ведь одна из наиболее важных вещей для уровня жизни населения – чтобы цены оставались доступными. Многих сегодня беспокоит то, что выросли цены на некоторые продукты и товары – макароны, консервы, медицинские маски, лимоны, например. Здесь можно отметить, что этот рост цен был временным и преимущественно связан с тем, что многие стремились впрок запастить продуктами длительного хранения и медикаментами на период самоизоляции. Однако рост спроса в начале этого периода будет нивелирован его падением в будущие периоды. Купив консервы и макароны в большом количестве сейчас, вы не будете их покупать какое-то время. Кроме того, сейчас все мы почти перестали пользоваться общественным транспортом, парикмахерскими, детскими садами, ходить в рестораны. Многие стали гораздо меньше покупать одежды. То есть временный рост спроса на одни категории потребления будет компенсирован их падением на другие. По нашим оценкам, в совокупности текущая ситуация скорее чревата дезинфляционными рисками, чем проинфляционными.

И еще давайте посмотрим на это с другой точки зрения. Понятно, что ослабление национальной валюты обычно вызвано ухудшением экономических условий. Но в то же время оно в определенной мере является благом для нашей экономики. Отечественные товары, идущие на экспорт, из-за ослабления курса национальной валюты становятся дешевле, на них растет спрос. Экспортеры энергоресурсов получают за один доллар больше рублей, что также улучшает их финансовое положение – их обязательства внутри страны оценены в рублях. Им проще выдавать зарплаты, возвращать кредиты, платить налоги. На внутреннем рынке импортные товары дорожают, а наши аналоги становятся более конкурентоспособны по цене. В результате наша промышленность получает значительную поддержку. Снижается риск увольнений, невозвратов кредитов, задержек платежей – всех тех явлений, которые сопровождают ухудшение экономических условий.

- Но у импортеров ведь все наоборот – цены растут, объемы продаж падают, увольнение, риск неплатежей, закрытие бизнеса и прочее.

- Сейчас в нашей экономике уже не такая заметная доля компаний, весь бизнес-процесс которых ориентирован на покупку зарубежных товаров и продажу в России. Импортозамещение привело к изменению цепочек поставок. Сегодня большинство компаний старается найти поставщиков в России, что способствует развитию нашей экономики в целом. Появились целые новые ниши на рынке. Например, сейчас мы переживаем бум российских фермерских сыроварен, продукция которых получает награды на международных выставках. А еще совсем недавно, вы помните, значительную долю сыра мы просто привозили из-за границы. Сегодня в России появилось много новых интересных проектов в самых разных сферах.

- Хорошо, с экономикой понятно. А как быть со сбережениями наших граждан в рублях? Если государство допускает, что при ухудшении экономических условий курс рубля упадет, может, советовать людям хранить сбережения в долларах?

- Если ваши сбережения хранятся в банке в рублях, то депозитный процент на них сейчас в среднем около 5%. И если инфляция вблизи 4%, значит, ваш вклад по покупательной способности растет на 1% в год. Т.е. как минимум ваши сбережения не уменьшаются. С другой стороны, по долларовому вкладу доходность – около 1%. А если вы открываете вклад на три года, то через три года в долларах ваш вклад вырастет на 3%, а в рублях – почти на 16%. И дальше эта пропорция будет только увеличиваться. Также стоит учесть комиссии банка за конвертацию валют. Хотя Банк России не дает инвестиционных советов, напомню золотое правило личных финансов: храни средства в той валюте, в какой собираешься их тратить. Так что, если у вас в будущем планы на покупку квартиры, например, то логичнее сберегать в рублях.

- Антон Павлович, а может государство специально снижать курс национальной валюты для стимулирования экономики?

- К такому методу прибегали некоторые страны. Наиболее известный пример – Япония, которая искусственным занижением курса иены стремилась поддержать конкурентоспособность своего экспорта. Мировым сообществом такие действия обычно критикуются.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Очень долго в СМИ продвигалось утверждение, что курс рубля отвязался от цены на нефть. И какое-то время так оно и было. Нефть могла падать в цене, а рубль расти и наоборот. Но недавние события показали, что зависимость все-таки есть.

- При падении нефтяных котировок на 20–25% курс рубля падал 9 марта не более чем на 9%. Если посмотреть данные за весь март, то нефть снижалась в цене в два раза, а рубль – на 22%.

Зависимость рубля от цен на нефть в последние годы снижалась благодаря механизму бюджетного правила. Однако о полной независимости можно будет говорить лишь тогда, когда несырьевой экспорт будет доминировать в нашем торговом балансе. Пока экспорт нефти по-прежнему является очень значительной категорией нашей внешней торговли.

На фото: Главный экономист Экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Антон Гулевич: «Задача правительства и Банка России в этих сложных условиях, которые были совершенно не предсказуемы, – стабилизировать ситуацию и постараться максимально сгладить негативные эффекты».

Фото пресс-службы Дальневосточного ГУ Банка России