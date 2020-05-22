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Коронавирус ударил по регистрации прав
Вопреки пандемии ипотека и участие в долевом строительстве в Приморье показали рост
Примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось количество поступивших в Управление Росреестра по Приморскому краю заявлений на госрегистрацию прав собственности, снизившись примерно со 102 000 до 97 000 единиц. Существенно уменьшилось за это же время общее количество заявлений для осуществления государственного кадастрового учета, снизившись с немногим более чем 19 000 до 16 000 единиц.
В остальном статистика госрегистраторов Приморья показывает позитив.
Так количество запросов со стороны граждан и юрлиц о предоставлении сведений из ЕГРН о зарегистрированных правах за 4 месяца этого года по отношению к этому же периоду прошлого года возросло с 325 240 до 354 000.
Значительный рост за сравниваемый период дала регистрация записей об ипотеке - она в Приморье выросла на 16% - с 6 555 до 7 618. Положительную тенденцию поддержала программа «Дальневосточная ипотека», по которой была проведена регистрация 1 185 объектов недвижимости, из которых 798 пришлось на приобретение жилья в рамках договоров долевого участия в строительстве.
Соответственно на 14% увеличилось за 4 месяца этого года к 4 месяцам прошлого года и количество зарегистрированных договоров участия в долевом строительстве - с 1 760 до 2 006. На 16% больше регистрировалось прав собственности участников долевого строительства и застройщиков.
В управлении Росреестра также сообщили, что успешно продолжается работа по программе «Дальневосточный гектар». С начала года от граждан было получено 159 заявлений о постановке на государственный кадастровый учет полученных ими участков. И ровно столько же было принято решений о постановке их на учет. Ни одного отказа или приостановки из-за несоответствия представленных документов требованиям закона не отмечено. Было принято 273 заявления о регистрации договоров безвозмездного срочного пользования участками и 270 соответствующих решений.
Однако ни один гектар, по сведениям госрегистраторов, досрочно в собственность получивших в крае пока еще не оформлен, хотя известно, что такое решение в соответствие с законом возможно, если получивший гектар уже успел отстроить на нем свой дом.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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