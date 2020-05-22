В "Аркаде" начали искали деньги "Острова"

Во Владивостоке во многострадальном долгострое не сдано ни одного дома, и ни одной квартиры



В рамках совместной деятельности Управление ФСБ по Приморскому краю и УМВД России по Владивостоку 19 мая во Владивостоке в рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски и изъята определенная документация в офисе компании ООО «ИСК «Аркада». Стало известно, что эти мероприятия связаны с обвинениями федеральной компанией АО «ДОМ.РФ» руководства «Аркады» в хищении средств кооператива ЖСК «Остров» в размере 146 млн рублей.



Стоит отметить, что структура «ДОМа.РФ» свое время инициировала создание кооператива, в котором сегодня состоит около 340 пайщиков. Она же привлекла к строительству поселка обвиняемого ею сейчас подрядчика. Деньги на строительство с пайщиков начали собирать еще в 2012 году. И все собранные средства уже потрачены. Для строительства планировавшегося жилья требовалось не более двух лет. Но до сих пор в поселке ЖСК «Остров» не сдано ни одного дома, и ни одной квартиры. Предполагается, что на его достройку может потребоваться еще до 2 млрд. рублей.



В компании «Аркада» отметили следующее: «По поводу обыска можно сказать только одно: он не касается наших действующих проектов. Интерес правоохранительных органов связан с ЖСК «Остров». Свои обязательства по этому проекту мы выполнили в полном объеме. Спорные моменты сейчас решаем в суде. Хочу отметить, что уголовное дело возбуждено «по факту» т.е. по факту проверки. Руководство компании в качестве «обвиняемых» не значится. Все в нашей компании работают в обычном режиме, правда, с учетом соблюдения норм эпидемиологического характера».



Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



