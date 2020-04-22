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Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморья

22 Апреля 2020, 17:40 | Приморье

Пособие по безработице получат приморцы, потерявшие работу с 1 марта в период эпидемии коронавируса

Пособие по безработице в максимальном размере будут получать жители Приморского края, лишившиеся работы после 1 марта 2020 года и зарегистрированные в качестве безработных. Размер выплат в апреле-июне составит 12 130 рублей.

Как пояснили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, максимальный размер пособия был ранее увеличен до 12 130 рублей до конца 2020 года. В соответствии с новым постановлением, на выплаты в максимальном размере в апреле, мае и июне могут рассчитывать граждане, потерявшие работу после 1 марта, вне зависимости от количества отработанных недель.

Кроме того, если в семье с несовершеннолетними детьми один или оба родителя, лишившиеся работы после 1 марта, признаны безработными, то на каждого ребенка будет назначена доплата по 3 тысячи рублей одному из родителей.

«Увеличенное пособие и доплату жители края получат с даты регистрации в качестве безработных в апреле, мае и июне. С июля пособие будет рассчитывается по ранее утвержденной методике», – информируют в ведомстве.

Оформить статус безработного жители края могут в дистанционном режиме. Для этого достаточно подать заявление на портале «Работа в России» и заполнить резюме. Остальные сведения будут проверены путем межведомственного взаимодействия.

Ранее не работавшим гражданам, уволенным ранее 1 марта и состоявшим в трудовых отношениях менее 26 недель, тем, кто обратился в службу занятости после более чем годичного перерыва в трудовой деятельности или был уволен за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, пособие будет назначено в минимальном размере, увеличенном на районный коэффициент.

Глава министерства труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая подчеркивает: в условиях сложной эпидемиологической обстановки работодателям необходимо со всей ответственностью отнестись к предоставлению отчетности на сайт «Работа в России», а также в Пенсионный фонд.

«Организации обязаны в электронном виде направлять в Пенсионный фонд сведения о приеме на работу и увольнении сотрудника на следующий день после издания соответствующего приказа. Своевременность предоставления информации обеспечивает актуальность данных, используемых органами занятости для назначения пособий и помощи гражданам, вынуждено оставшимся без работы», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

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Теги: коронавирус  безработица  самоизоляция  пособие 



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