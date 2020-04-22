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В "Лицей" на все лето: "Ростелеком" дарит новым клиентам подписку на образовательный ресурс
22 Апреля 2020, 15:39 | Приморье
Новые абоненты «Ростелекома» в Приморье, подключившие домашний интернет с 17 марта по 31 мая 2020 года, получат доступ к цифровой платформе «Ростелеком Лицей». Сервисом можно будет пользоваться бесплатно с момента подключения интернета и до 31 августа*.
В акции участвуют тарифные планы широкополосного интернета, а также тарифы «Интернет + интерактивное телевидение». Для использования бесплатной подписки необходимо зайти на сайт сервиса «Ростелеком Лицей» и ввести логин из СМС, которое автоматически придет на номер телефона, указанный при подключении тарифного плана. После этого можно будет сгенерировать одноразовый пароль для входа и начать пользоваться образовательной платформой.
«Ростелеком Лицей» — цифровой сервис, разработанный специально для учащихся с первого по одиннадцатый класс. Он помогает подтянуть знания по школьной программе и подготовиться к экзаменам. Сервис содержит эксклюзивные материалы, разработанные преподавателями из лучших российских вузов и школ — НИУ ВШЭ, Президентской и Ломоносовской школ, Центра цифровых здоровьесберегающих технологий, Образовательного центра Maximum и Международной школы для одаренных детей «Летово».
Занятия содержат короткие и емкие видеоролики по основным темам школьной программы, интерактивные уроки, тесты и конспекты для закрепления материала. Все уроки подготовлены в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта.
«“Ростелеком Лицей” может стать незаменимым помощником для учеников и их родителей. Одно из преимуществ сервиса — все уроки доступны в любое время, достаточно только доступа в интернет. Помимо основной школьной программы платформа предлагает дополнительный развивающий контент, отдельный для младших, средних и старших классов. Сервис знакомит школьников с современными цифровыми технологиями, помогает сформировать здоровые привычки, развить логику, память и креативность. Также “Лицей” помогает родителям лучше понимать своих детей, быть в курсе их успехов и предрасположенностей в учебе», — комментирует Евгения Попова, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком». Подробности о платформе, подписках и акциях доступны на официальном сайте «Ростелеком Лицей».
* после завершения акции подписка на «Ростелеком Лицей» автоматически отключается. Ее можно продлить самостоятельно на сайте цифрового сервиса. Акция действительна для абонентов Владивостока (включая поселок Трудовое и остров Русский), Уссурийска, Находки, Артёма (включая поселок Угловое), Арсеньева, Большого Камня и Фокино, пгт Артёмовский, Заводской и Новый, пст Зима Южная, Девятый Вал и Шмидтовка, сёл Кневичи, Суражевка и Прохладное, а также села Вольно-Надеждинское и поселка Тавричанка Надеждинского района.
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Теги: Ростелеком Ростелеком Лицей
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