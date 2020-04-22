В Приморье на трассе Артем–Находка уложили более 1200 тонн асфальта

Дорожники продолжают ремонт автомобильной дороги Артем–Находка. За два дня уложено более 1200 тонн асфальта.

Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рабочие и техника ООО «Трансстроймеханизация» трудились в районе Фокино, на 77 и 86 километрах автодороги.

«Уложен асфальт на ранее отфрезерованные участки дорожного полотна, сейчас специалисты двигаются дальше», – уточнили в ведомстве.

В региональном минтрансе добавили, что в ремонте дороги задействованы 30 рабочих и 20 единиц техники – самосвалы, катки, асфальтоукладчики.

Фото – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток.