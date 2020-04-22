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В Приморье на трассе Артем–Находка уложили более 1200 тонн асфальта
Дорожники продолжают ремонт автомобильной дороги Артем–Находка. За два дня уложено более 1200 тонн асфальта.
Как рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, рабочие и техника ООО «Трансстроймеханизация» трудились в районе Фокино, на 77 и 86 километрах автодороги.
«Уложен асфальт на ранее отфрезерованные участки дорожного полотна, сейчас специалисты двигаются дальше», – уточнили в ведомстве.
В региональном минтрансе добавили, что в ремонте дороги задействованы 30 рабочих и 20 единиц техники – самосвалы, катки, асфальтоукладчики.
Фото – министерство транспорта и дорожного хозяйства Приморского края
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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