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Во Владивостоке благоустроят новую пешеходную зону

22 Января 2020, 16:40 | Приморье

Во Владивостоке продолжается демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Сейчас городские службы приступили к сносу ларьков и павильонов на проспекте Красного Знамени, 86, у владельцев которых истек срок аренды.

Как сообщили специалисты администрации города, в будущем размещать на этой территории торговые павильоны не будут. Вместо этого в планах мэрии обустроить здесь пешеходную зону.

«Некоторые владельцы самостоятельно убирают свои павильоны, мы даем на эти работы время. А тех, кто этим пренебрегает, ждёт принудительный демонтаж», – отмечают специалисты административно-территориального управления Ленинского района.

Специалисты также подчеркивают, что незаконные объекты не только уродуют облик города, но и создают больше неудобства пешеходам. Так как часто их устанавливают на автобусных остановках, рядом с жилыми домами, на тротуарах и даже газонах.

Всего с начала года с улиц города силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» было убрано 842 самовольно установленные конструкции. Среди них – 124 гаража, 107 киосков и павильонов, 40 контейнеров, 241 рекламная конструкция и другие незаконные объекты.

Работу по выявлению незаконных объектов ведут специалисты сразу нескольких управлений администрации города: наружной рекламы и информации, градостроительства и архитектуры, а также административно-территориальных управлений всех пяти районов.

Напомним, уделить пристальное внимание внешнему облику Владивостока, очистить город от незаконной рекламы и привести все нестационарные торговые объекты к единому стилю – такую задачу специалистам мэрии поставил глава краевого центра Олег Гуменюк.

Фото – МБУ «Содержание городских территорий»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: благоустройство  жкх 



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