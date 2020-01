Корейцы направились в Славянку

Соседи по региону готовы вложиться в строительство морских терминалов в Приморье, но во Владивосток их не пускают

Инвесторы из Южной Кореи проявляют настойчивость к строительству в Приморском крае морских терминалов. В частности, соседи проявляют интерес к проекту перегрузочного комплекса «Подъяпольский» рядом с одноименным селом в Шкотовском районе и планируют построить в порту Славянка контейнерный и зерновой терминалы. Ранее корейцам не дали возможности построить морской терминал под перевалку рыбы на мысе Назимова во Владивостоке, рядом с участком администрации президента РФ. По данным газеты «Золотой Рог» проект «тормознули» военные и некие «влиятельные» лица, владеющие земельными участками в том районе.

«Проект (в Шкотовском районе – Прим. автора) реализуется «с нуля». Это greenfield (инвестиции в создание нового предприятия, когда даже производственные помещения возводятся с нуля, в отличие от покупки или поглощения уже существующего предприятия – Прим. автора). Сейчас обсуждается разработка предварительного технико-экономического обоснования. К созданию комплекса проявляет интерес корейская сторона. В частности, проект обсуждался на прошедшем в сентябре прошлого года заседании российско-корейской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству», - сообщил гендиректор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.

Предполагается, что проект включит в себя создание специализированного терминала, развитие железнодорожной и автомобильной инфраструктуры. По предварительным расчетам, капитальные затраты проекта составят порядка 11,9 млрд рублей без учета НДС. Площадь территории, на которой будет находиться комплекс, составит 50 га.

Отметим, что рядом с поселком Подъяпольское (с 2002 по 2011 годы - Подъяпольский) уже работает угольный морской терминал «Порт «Вера».

По оценке АПИ, реализация МПК «Подъяпольский» позволит создать дополнительные рабочие места в Шкотовском районе и после 10 лет эксплуатации проекта увеличить объем денежных поступлений в бюджеты всех уровней на 3,5 млрд рублей в год.

«Беркут» расправил крылья

Планы построить в порту Славянка контейнерный и зерновой терминалы за $450-540 млн озвучила южнокорейская компания Hyein E&C, уже разработавшая предварительное технико-экономическое обоснование развития порта – якорного проекта международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2».

Досье "Золотого Рога": МТК «Приморье-2» предназначен для перевозки грузов между Китаем и Россией, а также между Кореей и Японией. Его основной маршрут – Чанчунь (Китай), Цзилинь (Китай), Хуньчунь (Китай), Краскино (Россия) и Порт Зарубино (Россия).

Площадь территории, на которой будет реализован проект составит 131 га. Инициатором проекта с российской стороны выступает компания «Беркут».

Проект направлен на развитие многоцелевого терминала, включающего создание контейнерных и зерновых причалов, ремонта верфи судоремонтного завода «Славянка», развитие порта Нерпа, а также для строительства экспортного терминала для сжиженного нефтяного газа годовой мощностью 1 млн тонн.

«Корея получит выгоду от соглашения об инвестициях в сферу услуг в виде получения доступа к российскому рынку, в то время как Россия может добиться модернизации секторов услуг. По мнению корейской стороны, проект развития порта «Славянка», в котором участвуют корейские компании, будет играть решающую роль в реализации политики Северного экономического сотрудничества правительства Республики Корея», - цитирует г-на Петухова пресс-служба АПИ.

Ожидаемый мультипликационный эффект, достигаемый вследствие развития и эксплуатации порта Славянка, привлеченный за счет производства, составит $5,9 млрд с приростом добавленной стоимости до $2,8 млрд, и обеспечит рабочие места для 100,9 тыс. человек.

Китайцы рассчитывают на зерно

Отметим, что порт Славянка интересен и китайскому бизнесу – еще в 2018 году группа компаний «Порт Хэбэй» (Hebei Port Group) начала работу над проектом строительства зернового терминала мощностью 2 млн тонн в год, сообщил старший инженер корпорации Кун Дэбяо.

«Наша компания выражает огромное желание сотрудничать с компанией «Беркут» по строительству специализированного грузового терминала. На первом этапе планируется создание причала для перегрузки зерновых грузов для судов с водоизмещением 50 тыс. тонн. Также проект будет включать в себя мощности для хранения зерна, участок железной дороги для обслуживания терминала, систему транспортировки и погрузки зерна на судно. Этот проект будет, безусловно, очень рентабельным. Он будет стимулировать торговлю зерном на Дальнем Востоке и способствовать развитию производства топливных гранул. Также проект будет продвигать строительство экономического коридора Китай - Монголия – Россия. Мы бы хотели добиться объема перевалки в 2 млн тонн», - сообщал представитель Hebei Port Group.

Инвесторы проекта рассчитывают перегружать зерно из китайских провинций Хэйлунцзян и Цзилинь на экспорт, а также импортировать зерно и топливные пеллеты из регионов Дальнего Востока.

Отметим, что для успешной работы терминала необходимы строительство и реконструкция участков железных дорог, связывающих Славянку с китайской территорий.

Добро пожаловать в вотчину Текиевых

Порт Славянка уже несколько десятилетий считается вотчиной супругов ТЕКИЕВЫХ. Коммерческий порт Славянка расположен в Приморском крае на берегу бухты Славянского залива. Навигация тут длится весь год, а во время ледостава корабли проводятся с помощью буксиров. С 1996 года сюда могут заходить заграничные суда. Объект полностью отвечает всем требованиям международного порта и имеет развитую инфраструктуру: таможенный пост, пограничный пункт, карантинный кабинет, отдел оформления санитарно-карантинных бумаг.

В сентябре 2018 года на полях IV Восточного экономического форума (ВЭФ) гендиректор ООО Управляющая компания «Беркут» Виктор ПОКОТИЛОВ подписал соглашение с корейской компанией IMT Marine Co, Ltd и японской CREA Virtual Link Co., Ltd о создании судостроительного производства на базе Славянского судоремонтного завода (единственным учредителем ПАО «Славянский СРЗ» на данный момент является Джамбулат Текиев – Прим. автора). Стоимость проекта на тот момент оценивалась в $40 млн, для его реализации будет создано совместное предприятие (СП), 51% которого останется у российской стороны.

Досье "Золотого Рога": ООО Управляющая компания «Беркут» зарегистрировано в декабре 2005 года во Владивостоке с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Специализация - деятельность в области права и бухгалтерского учета. До октября 2007 года 90 процентов капитала компании принадлежали Юрию РАДЧЕНКО, еще 10% - ООО «Беркут». Затем учредителем УК «Беркут» выступал гендиректор и совладелец ООО «Восточная рыбопромышленная компания» Виктор Покотилов. С июня 2019 года гендиректором и единственным владельцем УК «Беркут» является Джамбулат Текиев.

«Корейские партнеры заходят туда (в Славянку – Прим. автора) со своими инвестиционными, технологическими и техническими решениями. Японские партнеры, по сути дела, являются основным инвестором, который финансирует технологическое и техническое оснащение завода. В результате мы получаем современное высокотехнологичное производство, которое будет нацелено на строительство малых и среднетоннажных рыболовных судов, судов портофлота и судов каботажного плавания. При правильной технологической организации мы планируем, что через год спустим на воду первые три судна. Скорее всего, это будут средний морозильный рыболовный траулер, водоизмещением от 800 до 1,5 тыс. тонн, и краболовы», - пояснял г-н Покотилов.