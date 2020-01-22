Пилы на полку: приморские лесорубы подсчитывают убытки

Повышение экспортных пошлин на кругляк спровоцирует очередной кризис в лесной отрасли Дальнего Востока

Лесной бизнес Дальнего Востока готовится к тяжелым временам - введение экспортных пошлин в 60% на вывоз круглого леса, которые установлены с 1 января 2020 года, может поставить крест на развитии отрасли, считают участники рынка. На данный момент практически все крупнейшие участники рынка или банкроты, или близки к банкротству (свои сложности есть и у ОАО «Тернейлес», партнером которого является японская Sumitomo). А что чиновники? Они пытаются делать хорошую мину при плохой игре - АО «Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) вместе с Минвостокразвития отчитались о разработке законопроекта, призванного повысить прозрачность управления и сокращение бюрократических процедур в лесопромышленном комплексе.

«Проект федерального закона о проведении эксперимента о совершенствовании системы управления лесным комплексом Дальнего Востока подготовлен. Сейчас мы выносим на обсуждение его основные параметры и по результатам этого обсуждения Минвостокразвития внесет проект в правительство», - сообщил глава ФРДВ Алексей ЧЕКУНКОВ на декабрьском заседании по развитию лесопромышленного комплекса Дальнего Востока под председательством вице-премьера Юрия ТРУТНЕВА.

Г-н Трутнев попросил все заинтересованные стороны согласовать проект закона до конца января 2020 года.

Пилами на воде писано…

Законопроект содержит несколько основных блоков. Один из них предполагает организацию цифровой платформы, которая позволит автоматизировать продажу лесных участков. «По аналогии с аквакультурой (платформа – Прим. автора) автоматизирует большинство процессов, снимает человеческий фактор, система контроля за всей цепочкой сделок по древесине переходит в электронный формат. Предлагаем все сделки с древесиной перевести на биржевую основу, чтобы все цены были прозрачными. И в результате сроки предоставления лесных участков сократятся в три раза», - пояснял глава ФРДВ.

Также законопроект предусматривает упрощение процесса сертификации и выдачи квот. Например, тем предприятиям, которые продают лес через биржу и занимаются переработкой, предлагается автоматически выдавать квоты на лес.

«Сертификация (должна быть – Прим. автора) на 100% добровольная, потому что сертифицировать экспорт глупо. Мы импорт сертифицируем, защищаемся от болезней, а на экспорт - если покупатель требует, то пусть продавец сертифицирует. А если не требует, то барьеры ставить не надо», - считает г-н Чекунков.

Также ФРДВ предлагает использовать механизм концессии для строительства магистральных лесных дорог.

Отдельный блок связан с глубокой переработкой древесины. «Он связан с тем, почему у нас ЦБК (целлюлозно-бумажный комбинат), не строится - завышенные устаревшие неэффективные требования технических регламентов. Предлагаем в порядке эксперимента на территориях опережающего развития строить ЦБК по регламентам развитых стран, что в 1,5-2 раза снизит стоимость комбината», - отметил глава ФРДВ.

Он же пояснил «Интерфаксу», что новая система управления лесным комплексом, как ожидается, заработает с 2021 года. При этом ряд технических решений в рамках законопроекта ФРДВ планирует представить на VI Восточном экономическом форуме в 2020 году.

«Мы надеемся, что соответствующие поправки в законодательство будут приняты и новый порядок начнется по тому законопроекту, который мы делаем, с 1 января 2021 года. Весь следующий год - для того, чтобы принять эти правки, очень многие аспекты отрасли затронуты, они по-новому начнут работать. Этот комплекс мы рассчитываем в следующем году проработать, согласовать, то есть пройти все законотворческие шлюзы, получить решение: получить новый федеральный закон, принятый парламентом и подписанный президентом», - отметил г-н Чекунков.

Китайский интерес

Власти Хабаровского края в предыдущие годы заявляли о планах по строительству ЦБК в рамках действующих границ территории опережающего развития «Комсомольск» на площадке «Амурск». Инвестором может выступить китайская компания China Paper, объем инвестиций оценивается ориентировочно в $1,5 млрд. Строительство должно было начаться в 2019 году.

«То, как работает сейчас эта (лесная – Прим. автора) отрасль, конечно, оставляет желать лучшего, потому что значительная часть российского леса перерабатывается на территории Китая, а оттуда с огромной добавленной стоимостью продукция поступает в Японию, Америку. Наша задача сделать так, чтобы лесоперерабатывающий кластер находился на нашей территории», - заявлял глава Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид ПЕТУХОВ.

АПИ рассчитывало, что строительство ЦБК в Хабаровском крае стартует в 2019 году.

«Многие знают, что на китайском рынке очень большим спросом пользуется картон. Потому что все больше и больше в Китае осуществляется интернет-доставка, соответственно, каждый предмет упаковывается в отдельную картонную упаковку. В связи с этим рост интереса очень большой. Одновременно, из-за торговой войны Китая и США существенно затруднился ввоз макулатуры из штатов в КНР, поэтому, естественно, китайское правительство рассматривает возможности производить целлюлозу, а из нее - картон, за территорией страны. У нас достаточно большую часть лесов составляет лиственница, из которой получается очень хороший картон. Поэтому мы выбрали порядка пяти-шести мест и активно рекламируем эту историю», - пояснял глава АПИ.

Лесопромышленный холдинг RFP Group («РФП Групп», подконтролен бизнесмену Александру АБРАМОВУ) сообщал о возможности участия в проекте в качестве поставщика необходимого сырья. Еще в 2018 году холдинг, проанализировав потенциал лесной промышленности региона, увидел перспективы реализации проекта ЦБК. «В ходе анализа мы увидели, что для региона в целом существуют альтернативные варианты развития лесопромышленных производств и увеличения комплексности переработки древесины, в том числе низкокачественной», - пояснил гендиректор УК «РФП Групп» (управляющая компания RFP Group) Дмитрий ВАЛЬТФОГЕЛЬ на площадке ВЭФ.

«Считаю, что (в регионе – Прим. автора) необходимо развитие лесопильных производств, которые специализируются на переработке низкокачественного и тонкомерного древесного сырья, в сочетании с развитием производства биотоплива для весьма привлекательных рынков Японии и Южной Кореи. Это может быть более конкурентоспособной, практически реализуемой и экономически привлекательной стратегией по сравнению с проектом строительства целлюлозно-бумажного комбината, который обсуждается в регионе последние несколько лет. Также это менее рискованно, в первую очередь, с точки зрения доступности самого сырья», - отмечал г-н Вальтфогель.

Ступор подкрался незаметно

Полноценный кризис лесной отрасли региона, как считают участники рынка, спровоцирует планомерное повышение пошлины на круглый лес.

В 2018 году пошлина составляла 25%. В 2019 году она увеличилась до 40%, за исключением 4 млн тонн квоты с пошлиной 6,5%, которая выдается создавшим перерабатывающие мощности. С 1 января 2020 года пошлина поднялась до 60%, а с 2024 года планируется полностью отказаться от квот, подняв пошлину до запретительных 80%.

Отраслевая ассоциация «Дальэкспортлес» считает, что спасти лесной комплекс может только снижение пошлины до 6,5%. На членов ассоциации приходится 52% лесозаготовки и 80% производства продукции деревообработки в ДФО.

«Однозначно, что повышенная пошлина убьет лесную промышленность ДФО, потому что деревообработка убыточна при любой пошлине, а тем более при низкой цене на внешнем рынке, а второе - экспорт леса в круглом виде при пошлине в 60% убыточен, даже сейчас при 40% убыточен», - отмечал председатель ассоциации Александр СИДОРЕНКО.

По его словам, в связи с кризисом, который произошел в Китае из-за торговой войны с США, цены на пиломатериалы и изделия из древесины в прошлом годугоду упали на 30%. Выручка от их продажи ниже себестоимости. В следующем году ряд предприятий могут закрыться, люди останутся без работы.

«Если мы опустим пошлину до 6,5%, у нас будет шанс получать прибыль и восстановить отрасль. Документы отправили в правительство и администрацию президента. Также мы предлагаем прекратить кампанию по изъятию лесосырьевых баз под ЦБК в Амурске, который не построят. Нужно дать возможность людям жить в тайге и зарабатывать себе на жизнь», - сказал г-н Сидоренко в интервью ТАСС.

В обращении ассоциации в администрацию президента РФ говорится, что в 2020 году в отрасли останется 25% от нынешних мощностей, персонала и оборотов. Из пяти крупнейших деревообрабатывающих проектов в ДФО «Азия-Лес» и «Аркаим» (оба – Хабаровский край) уже в состоянии банкротства, «Приморсклеспром» (Приморский край) - на грани банкротства, заводы «Римбунан Хиджау» остановлены, а RFP Group Романа Абрамовича и Александра Абрамова «испытывает острый дефицит оборотных средств при значительной долговой нагрузке».

«Дальэкспортлес» предложил вернуть компаниям изъятую сырьевую базу, понизить ставку пошлины на весь кругляк в регионе до 6,5% и обязать отрасль загружать создающиеся мощности по переработке. Цену поставок сырья на переработку ассоциация предлагает определять на биржевых торгах, а невостребованную древесину разрешить экспортировать через биржу. Как и следовало ожидать, реакции администрации президента не последовало.

Досье "Золотого Рога": RFP Group - крупный лесопромышленный холдинг на Дальнем Востоке, объединяет группу технологически связанных компаний полного цикла: заготовка древесины, переработка и доставка продукции в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Предприятия холдинга работают в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. Холдинг является крупнейшим российским экспортером пиломатериалов в Китай, занимает второе место в РФ по площади арендуемых лесных участков. Под управлением холдинга находятся 5 млн гектаров лесного фонда с разрешенной заготовкой 4,1 млн куб. м древесины ежегодно.

На фото: Приморские лесорубы подсчитывают убытки.

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



