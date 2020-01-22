Владивосток, как ты нам дорог?

Престижный эксклюзив поднимает планки цен на городском рынке недвижимости и бьет новые рекорды

Дальневосточная столица отличается высокими ценами на недвижимость и землю. И особенно привлекательны здесь своими достоинствами самые дорогие объекты. С самыми топовыми из них мы познакомим читателей.

Так, самое дорогое предложение из сегмента квартир во Владивостоке - это объект, который выставили за 100 миллионов рублей. В продажу он попал еще в прошлом году, но затем исчез из объявлений, а после Нового года снова вернулся на рынок. На сегодня это, пожалуй, самая дорогая квартира на всем Дальнем Востоке.

С купеческим размахом

Можно сказать, что это жилище может быть привлекательно для эксклюзивного состоятельного покупателя, который очень любит Владивосток, или же для человека с большими и чудаковатыми амбициями. Эта квартира находится в доме на ул. Светланской, 1, построенном еще в конце ХIХ века. А возвел его купец 2-й гильдии Александр ИВАНОВ. Изначально дом использовался в качестве гостиницы «Тихий океан» (Hotel de la Mer Pacifique). Затем он стал жилым, а на первом этаже размещались объекты общепита и торговли. Местонахождение - уникально и очень престижно.

Квартира имеет два входа и расположена на третьем этаже дома. Из ее окон открывается приятный вид на Спортивную гавань. Площадь помещений - 192 квадратных метра. Высота потолков - 4,5 метра.

В агентстве, занимающемся продажей этой квартиры, отметили, что около 10 лет назад в ней производилась комплексная реконструкция с полной заменой инженерных систем, а около 5 лет назад был сделан и качественный современный ремонт из дорогих материалов по эксклюзивному дизайн-проекту.

На втором месте среди квартир по цене - объект за 66 миллионов рублей. Это пятикомнатное двухуровневое жилое пространство площадью 400 квадратных метров, то есть примерно с хорошую спортивную площадку или же приличный загородный коттедж. Находится эта квартира на ул. Станюковича, 48/6 на средних этажах каскадного дома - буквально на самом берегу бухты Федорова, откуда рукой подать до знаменитого у «морских волков» ресторана «7 футов», до «Феско-Холл», Морского государственного университета и множества магазинчиков.

Жильцы могут выходить и отдыхать на «бонусную» к квартире террасу, с которой - при хорошей физической форме - через тропу здоровья. Однако, прежде, чем въехать в эту квартиру, в ней требуется сделать довольно дорогостоящий ремонт.

На третьем месте - эксклюзивная квартира площадью 300 квадратных метров на верхнем, пятом, этаже в доме на ул. Уборевича, 10а. Цена 65 миллионов рублей. Это здание - ровесник октябрьской революции, но после недавнего капремонта выглядит оно вполне прилично, и, наверное, сможет простоять и второй свой век. Сама же квартира отличается оригинальным дизайном, подобранной под него мебелью и бытовой техникой, интересными видами из окон.

За торгово-выставочный комплекс на ул. Фастовской его владелец просит 1,100 млрд руб.





Это домовладение на улице Двенадцатой в районе Санаторной хозяин оценил в долларах - $3,5 млн, ну, или около 215 млн рублей, если кому так привычнее.



Пещерка для Али-Бабы и 40 разбойников

Самое дорогое предложение такого рода - это домовладение в районе улицы Тисовой,1а в районе Садгорода. За 320 миллионов здесь предлагается два дома - один площадью 410 кв. метров, и второй дом, внесенный в госкадастр, – 251 кв. метр с гаражом на две машины. На территории 0,5 га, находящейся в собственности и аренде, имеется открытый бассейн 8х4 м. При отличной отделке жилых помещений, они выглядят довольно офисно и имеют большую площадь внешнего остекления. Видимо, это очень подходящее домовладение для большой спортивной семьи, поскольку имеется около 40 спальных мест и спортивная площадка 25х30 метров, где натянута волейбольная сетка и установлены футбольные ворота.

Однако ввиду отсутствия достойной для этого домовладения семьи оно пока что используется в гостевых целях - здесь проводятся свадьбы, тренинги, отмечаются дни рождения, бывают выставки, работает летний детский лагерь, внесенный в федеральный реестр, и даже кафе на 40 мест. Покупателю, пока он не расширил семью до масштабов этого домовладения, предлагается продолжать бизнес, тем более, что на лето уже все зарезервировано, а обслуживающий персонал «роет копытом» в надежде хорошо обслужить и заработать.

Интересно и второе по цене предложение - это домовладение на улице Двенадцатой в районе Санаторной на участке земли площадью 33 сотки вблизи въезда на низководный мост. Объект выставлен за $3,5 млн или около 215 млн рублей. В составе этого домохозяйства имеются основной и гостевой дома, банный комплекс с бассейном, хамам, домашний ресторан, квартира обслуживающего персонала, пункт охраны, уличный бассейн 9х5 метров, теплый паркинг на три авто. Площадь всех строений домовладения составляет около 1050 кв. метров. Отделка уровня «премиум класс», отличный дизайн, и это в очень престижном районе города.

На третьем месте - особнячок на ул. Гражданской в Садгороде общей площадью 643 квадратных метра с участком 38 соток. Этот объект интересен отличным дизайном и обстановкой помещений, ландшафтным дизайном территории и расположенными на ней бассейном, ротондой, статуями и садом. Стоит он 185 миллионов рублей.

Дачу за шесть миллионов не желаете?

Самое дорогое предложение по продаже во Владивостоке дачи – это участок около 8,9 соток в районе СК «Фетисов-Арены» на «Спутнике», на котором имеется недостроенный капитальный кирпичный дом площадью 150 квадратных метров, где для завершения надо выполнить только внутренние работы. Эта дача предлагается за 5,9 миллионов рублей.

На втором месте - участок 7,8 соток в районе Садгорода на ул. Главной с частью жилого строения площадью 14 квадратных метров. Объект предлагается за 3,9 миллиона. А на третьем месте - участок площадью 6 соток в районе Садгорода вблизи «Лесной заимки» с немного недостроенным капитальным зданием. Цена этого объекта – 3,8 миллиона.

На выбор офисные и торговые центры

Самым дорогим в городе комплексом нежилой недвижимости, предлагаемым к продаже, является многофункциональный торгово-выставочный комплекс на ул. Фастовской, который сейчас находится в высокой степени строительной готовности, – 1 млрд 100 млн рублей. Общая площадь его помещений составляет 21 700 квадратных метров. Парковки на крыше здания и рядом с ним рассчитаны на более, чем 400 машин. Потенциальные покупатели уже давно присматриваются к этому объекту, однако реальный, которому продавец готов даже сделать какую-то уступку, пока не найден.

Офисное здание на ул. Тигровой, 7 продается за 460 миллионов рублей. Предложение держится уже долгое время, но покупатель не находится. В этом здании – офисы ряда арендаторов, с которыми имеются долгосрочные договоры, и собственник от отсутствия реального покупателя пока не внакладе.

Вместе с арендаторами собственником продается и третий по цене объект – три этажа офисных помещений общей площадью около 2,7 тысячи «квадратов» в ЖК «Аркада» на ул. Ильичева в районе остановки «Молодежной». Используются эти помещения в основном под торговлю и общепит, а цена – 340 миллионов.

Земля на всякий случай

Если еще до Нового года самый дорогой предлагаемый в городе участок земли предлагался за 375,3 миллионов рублей, то после праздника лидирующим стало предложение объекта ценой всего в 120 миллионов. Сейчас участок площадью в 1 га на БАМе используется под производственную базу. Имеются склады, и есть место для постройки еще одного. Продается этот участок с постройками вместе с имеющимися здесь арендаторами.

Другой примерно такой же участок, площадью около 1,1 га с другой производственной базой в районе Рудневского моста, предлагается немного дешевле – за 110 миллионов рублей. Здесь также есть офисные помещения и различные хозяйственные постройки.

И третье по цене предложение – это участок земли чуть менее 1 га на ул. Лесной в районе Тысячекоечной больницы, где можно построить многоэтажный жилой комплекс. Строительство его уже было начато по имеющемуся проекту, но сейчас приостановлено. И этот участок предлагается за 100 миллионов рублей. Кстати, на рынке Владивостока появился ряд подобных предложений, что свидетельствует о том, что ряд застройщиков в связи с переходом на новые условия долевого строительства покидает рынок нового жилья, уступая его более конкурентоспособным компаниям.

В ближайшее время «Золотой Рог» познакомит своих читателей с самыми дешевыми объектами нашего города, которые манят покупателей своей доступностью и экономичностью в пользовании.

На фото: Купец 2-й гильдии Александр Иванов строил свой особняк в конце XIX в. на совесть и, как выяснилось, на века. Так что использовать слово «старый» к этому дому вряд ли уместно. Теперь одну из квартир здесь продают за 100 млн рублей.

Фото с сайта «Фарпост».

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



