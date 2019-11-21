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Самые высокие пенсионные накопления оказались у жителей Дальнего Востока и Севера России
21 Ноября 2019, 18:20 | Приморье
Отчисления в накопительную часть на севере больше, чем на юге страны
Негосударственный пенсионный фонд «Сафмар» проанализировал базу своих клиентов по обязательному пенсионному страхованию, которая составляет 10% от всех россиян, которые являются клиентами негосударственных пенсионных фондов(3,9 млн человек). Был сопоставлен размер среднего счета клиентов с регионами их проживания. Самые высокие счета оказались у жителей Дальнего Востока и Севера России, самые низкие – в южных регионах.
Напомним, что с 2002 по 2014 годы россияне копили на пенсию в рамках системы обязательного пенсионного страхования за счет отчислений их работодателей. Поэтому на карту накоплений надо накладывать распределение заработных плат. Традиционно на территориях Крайнего Севера и в приравненных к ним регионов высокие зарплаты, а на юге России доходы населения существенно ниже. Поэтому и отчисления в накопительную часть на севере больше, чем на юге. Дисбаланс создает и «теневой» сектор: до сих пор многие работодатели не платят в полной мере все страховые взносы. В северных регионах больше крупных компаний с госучастием, платящих «белые» зарплаты и перечисляющие взносы за своих сотрудников в полном объеме. То же относится и к столице России – Москве. Данные исследования НПФ «Сафмар» в общем совпадают с информацией по выплатам государственных пенсий. Как сообщали СМИ со ссылкой на ПФР, наибольшие выплаты пенсий получают жители Чукотки, Магаданской области и Камчатского края. Наименьшие размеры пенсий — в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. На размер выплат влияют: стаж работы, размер заработной платы и повышающие коэффициенты для жителей Крайнего Севера и приравненных к нему регионов.
Больше всего на пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования накопили жители Чукотского автономного округа – 185,2 тыс. руб.
Другие регионы-лидеры по размеру пенсионных накоплений – это Ненецкий автономный округ (средний счет148,6 тыс. руб.), Москва (138,6 тыс. руб.), Ямало-Ненецкий (127,2 тыс. руб.) и Ханты-Мансийский АО (111,5 тыс. руб.). Больше ста тысяч накопили также жители Магадана и Камчатки. В остальных регионах счет накопительной пенсии ниже (см. таблицу).
Самый небольшой накопительный счет сформировали жители Севастополя (2,1 тыс. руб.) и Крыма (5 тыс. руб.). Это ожидаемый результат. Напомним, что система пенсионных накоплений была введена в России в 2002 году. С этого времени у россиян накопительная пенсия формируется за счет отчислений работодателя (вплоть до 2014 года, когда все страховые взносы стали передаваться только на выплаты нынешним пенсионерам), инвестиционного дохода и добровольных взносов (материнский капитал и госпрограмма софинансирования). При этом пенсионное законодательство РФ полноценно действует в Крыму с 2015 года.
После Крыма и Севастополя следуют южные регионы России: Чеченская республика (22 тыс. руб.– средний счет застрахованного лица), Республика Дагестан (24,7 тыс. руб.), Северная Осетия – Алания (28,7 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская Республики (31,5 тыс. руб. и 33,8 тыс. руб.,соответственно).
Напомним, что, согласно новому законопроекту о гарантированном пенсионном плане, застрахованные лица вправе передать средства пенсионных накоплений в качестве пенсионного взноса по договору гарантированного пенсионного плана. Вступление в силу закона о новой пенсионной системе ожидается в 2021 году.
Накопительная пенсия в системе обязательного пенсионного страхования – это денежные средства, накопленные на личном пенсионном счете гражданина РФ в НПФ или Пенсионном фонде России. Они выплачиваются при достижении пенсионного возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) в виде пенсии или единовременной выплаты. Пенсионные накопления формировались у граждан России с 2003 года. До 2014 года существовало два источника пополнения пенсионного счета гражданина – это взносы работодателя и доход от инвестирования. После 2014 года – введения моратория на передачу взносов от работодателей в пенсионные фонды – остался только один источник формирования будущей пенсии: доход от инвестирования. Все страховые взносы идут на выплаты нынешним пенсионерам. В накопительной системе сегодня преимущественно участвуют граждане 1967 года рождения и моложе.
Фото - "Российская газета"
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Теги: накопления пенсия
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