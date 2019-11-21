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Рост цен на товары и услуги в ДФО замедлился

21 Ноября 2019, 17:40 | Приморье
Снижение годовой инфляции на Дальнем Востоке отмечает Банк России
 
В октябре 2019 года годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) продолжила снижаться и составила 4,0% против 4,3% в сентябре. Замедлился рост цен на все основные компоненты: продовольственные и непродовольственные товары, услуги, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу Дальневосточного ГУ Банка России.
 
Снижению инфляции в округе во многом способствовали продолжающееся с начала года укрепление рубля, расширение предложения на отдельных продовольственных рынках, а также сдержанная динамика спроса. Общероссийская инфляция уменьшилась в октябре до 3,8% с 4,0% в сентябре.
 
Годовая продовольственная инфляция в ДФО в октябре снизилась до 4,8% с 5,3% в сентябре. Общероссийские факторы замедления роста цен, такие как рост предложения и снижение издержек, вместе со статистическим эффектом «высокой базы» способствовали снижению темпов прироста цен на яйца, мясо и птицу.
 
Перепроизводство сахара в стране при рекордных по сравнению с прошлым годом запасах обусловило снижение цен на сахар.
 
Хороший урожай способствовал замедлению годового роста цен на овощи «борщевого набора»: свеклу, лук, морковь и картофель.
 
В то же время сохранился тренд на повышение годовых темпов прироста цен на рыбопродукты преимущественно из-за снижения предложения на внутреннем рынке округа, что стало следствием уменьшения вылова рыбы при увеличении её экспорта в годовом выражении.
 
В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в ДФО в октябре снизилась до 2,8% с 3,0% в сентябре. Основными факторами, ограничившими рост цен на непродовольственном рынке, стали сдержанная динамика потребительского спроса и укрепление рубля. По-прежнему снижались годовые темпы прироста цен на электротовары и легковые автомобили. Планшеты, мобильные телефоны и телевизоры в октябре можно было купить дешевле, чем годом ранее.
 
Замедлился рост цен на бензин и дизельное топливо, что объясняется эффектом «высокой базы» прошлого года.
 
Годовая инфляция в сфере услуг в октябре составила 4,6% по сравнению с 4,5% в сентябре. Укрепление рубля с начала года и снижение спроса обусловило снижение цен на популярные у населения округа поездки в страны Юго-Восточной Азии. Снижение Банком России ключевой ставки способствовало уменьшению стоимости банковских услуг, прежде всего за счет снижения процентных ставок по потребительским кредитам.
 
Наблюдалось замедление роста тарифов на коммунальные услуги в годовом выражении, что обусловлено снижением тарифов на горячее водоснабжение. Основное влияние на это оказал Хабаровский край, где произошло снижение тарифов на оплату горячего водоснабжения из-за приостановления правительством региона действия некоторых региональных нормативных актов по регулированию расчетов оплаты за коммунальные услуги.
 
Годовая инфляция в октябре 2019 г. снизилась во всех регионах Дальнего Востока кроме Камчатского края, где она почти не изменилась. Минимальная годовая инфляция в ДФО в октябре наблюдалась в Магаданской области (2,6%).
 
Основной вклад внесло снижение цен на продовольствие. Этому способствовали те же факторы, что и в округе: рост предложения на рынке и снижение издержек, вместе со статистическим эффектом «высокой базы».
 
В конце октября 2019 г. Банк России снизил прогноз годовой инфляции в России по итогам 2019 года до 3,2-3,7% с 4,0-4,5%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4,0%.
 
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Теги: цены  услуги  товары 



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