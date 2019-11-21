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Первые "платежки" за вывоз мусора приморцы получат в феврале 2020 года
С января следующего года Приморский край переходит на новую систему обращения с отходами. О том, как это коснется рядовых жителей, рассказала врио вице-губернатора региона Елена Пархоменко.
С января 2020 года в Приморье заниматься вывозом и переработкой бытовых отходов будет региональный оператор, который заключит договоры с транспортными компаниями на вывоз мусора. В связи с этим изменится порядок начисления и оплаты населения за данную услугу. Отметим, что на такую схему работы перешли уже 90% российских регионов.
«Теперь начислять плату регоператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека, то есть семья из трех человек будет платить 240 рублей в месяц за услугу по вывозу и утилизации мусора», – пояснила Елена Пархоменко.
Первые платежные квитанции за мусор жители Приморья получат в феврале 2020 года. Замглавы региона рассказала, в каких случаях жильцы смогут получить перерасчет за вывоз мусора.
«К примеру, если прописанный житель отсутствовал долгое время в квартире или жилом доме, то он может получить перерасчет за данную услугу, предоставив при этом в офис регионального оператора документы, которые подтверждают факт его отсутствия», – обозначила она.
Елена Пархоменко особо отметила, что все льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для населения будут сохранены.
«Услуга за вывоз мусора – это такая же коммунальная услуга, как и обеспечение водой, светом, теплом и электричеством, и обязательна к оплате», – подчеркнула она.
Вывоз крупногабаритного мусора – мебели, картонных коробок, а также замена мусорных баков на новые войдут в тариф регионального оператора – дополнительно платить за это не потребуется. Транспортные компании уже закупили около тысячи современных мусорных контейнеров.
А вот вывозить строительные материалы, шины, люминесцентные и ртутьсодержащие лампы и другой мусор, не относящийся к твердым коммунальным отходам, должны либо сами жители, либо управляющие компании и ТСЖ. Для сбора люминесцентных и ртутьсодержащих ламп обслуживающие организации должны установить специальные ящики и заключить договор с лицензированной организацией на их вывоз.
Напомним, что формирование современной системы обращения с бытовыми отходами предусмотрено региональным проектом «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология». Предполагается, что к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов доля ТКО, направленных на утилизацию, будет увеличена до 13%, в обработку – до 60%.
Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор».
Отметим, всего в Приморском крае сегодня реализуются 52 региональных проекта, которые затрагивают все сферы жизни людей и соответствуют 11 национальным проектам, разработанным по Указу Президента РФ Владимира Путина.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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