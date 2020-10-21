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Безработным жителям Приморья предложат около 40 рабочих мест

21 Октября 2020, 18:20 | Приморье

Ярмарки вакансий пройдут во Владивостоке 22 и 27 октября

Приморский центр занятости приглашает принять участие в ярмарках вакансий. Как сообщили в министерстве труда и социальной политики Приморского края, на ярмарки пригласят двоих работодателей.

Так в четверг, 22 октября, с 10.00 до 11.00 у незанятых граждан есть возможность пройти первичное собеседование у представителей Почты России. Среди требуемых специалистов: операторы связи, почтальоны, операторы по обеспечению деятельности, заместитель начальника отделения.

Во вторник, 27 октября, с 11.00 до 12.00 состоится ярмарка вакансий управления Федеральной службы судебных приставов. Работодатель предложит трудоустройство по вакансиям: судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, дознаватель, судебный пристав-исполнитель. Сотрудникам предоставляется полный социальный пакет, медицинское обслуживание, ежегодный оплачиваемый отпуск 45 календарных дней, а также оплата проезда к месту проведения отпуска по России сотруднику и члену семьи.

Кроме собеседования с работодателями все желающие могут ознакомиться с банком вакансий Приморья, получить консультацию специалистов по вопросам профориентации, переобучения или поддержки при организации своего бизнеса.

Ярмарки вакансий пройдут в конференц-зале Приморского центра занятости населения по адресу: Владивосток, улица Пушкинская, 13.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону: 8 (423) 222-76-95.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: вакансии  ярмарка вакансий  кадры 



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