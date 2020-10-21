Оформившие карту "Мир" получатели соцвыплат в Приморье должны проинформировать органы соцзащиты

Для получателей социальных выплат, оформивших карту «Мир», разработали пошаговую инструкцию о том, как передать новые реквизиты в органы соцзащиты. Эти данные необходимы для того, чтобы средства поступили своевременно.

В министерстве труда и социальной политики Приморского края напоминают о том, что 1 октября начался переход на национальную платежную систему – все социальные выплаты и компенсации будут идти на карту «Мир». Информация о новых банковских реквизитах получателя необходима органам соцзащиты для того, чтобы направить все социальные пособия в срок.

«Несмотря на то, что Центробанк продлил процедуру перехода на новую платежную систему до 31 декабря, мы предлагаем получателям выплат на карты Visa и MasterCard активизироваться, обратиться в один из банков за картой “Мир” и, после ее получения, передать нам новые банковские реквизиты», – комментирует министр Светлана Красицкая.

Заявление на изменение выплатной информации можно написать непосредственно при получении карты «Мир» в одном из банков, а также при личном посещении МФЦ.

Специалисты подчеркивают, что изменения не касаются льготников, получателей демографических выплат, жилищно-коммунальных субсидий, которым выплаты идут через Почту России.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток