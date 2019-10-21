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Приморские клиенты Tele2 предпочитают вести бизнес с партнерами из столичных регионов

21 Октября 2019, 15:34 | Приморье

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, проанализировал пользовательскую активность корпоративных клиентов за лето. Во время деловых поездок клиенты оператора из Приморья проговорили более 60 тысяч минут и использовали более 5 Тб интернет-трафика.

Чаще всего корпоративные абоненты Tele2 Приморья отправлялись в деловые поездки в Москву и Санкт-Петербург. Третьим популярным направлением стал Биробиджан. Также в шестерку наиболее посещаемых регионов вошли Хабаровский край, Новосибирская и Сахалинская области. За три месяца корпоративные клиенты Tele2 из Владивостока побывали на Дальнем Востоке, в южных регионах страны и во многих сибирских городах. Всего клиенты оператора посетили этим летом 39 регионов.

Общая продолжительность разговоров приморских предпринимателей в поездках превысила 60 тысяч минут, что составляет почти два месяца непрерывного телефонного разговора. Наиболее продолжительные беседы велись с партнерами по бизнесу из Москвы и Санкт-Петербурга.

В сети Tele2 в Приморье представители бизнес-кругов проговорили более 107 тысяч минут и использовали более 14 Тб мобильного интернета. Более 10% разговоров пришлось на долю предпринимателей из Екатеринбурга, более 13 % – на долю иркутян. Всего же Приморье посетило с деловыми поездками более 2 тысяч клиентов Tele2 из 26 регионов страны.

Tele2 предлагает своим бизнес-клиентам выгодные условиями для поездок по стране. Пользователи корпоративных тарифов не платят за междугородную связь внутри сети: все предложения включают безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Его можно использовать для звонков на телефоны других операторов. При этом в поездках по России (кроме Республики Крым и Севастополя) условия тарифов не меняются, в своих рабочих поездках предприниматели могут пользоваться услугами связи как дома.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: связь  tele2 



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