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Во Владивостоке кладут специальный асфальт в два слоя
Дорожные службы продолжают ремонтные работы во Владивостоке. Они асфальтируют тротуары и дороги, поднимают на новый уровень люки и решетки сетей инженерных коммуникаций перед укладкой верхнего слоя асфальта, а также занимаются ремонтом лестниц, подпорных стен и других объектов городской инфраструктуры.
Так, подрядчики в минувшие выходные приступили к укладке первого слоя асфальта на улице Уборевича, а вот на Фонтанной эти работы успели завершить. Сейчас здесь меняют плиты перекрытия и устанавливают новые люки и решетки сетей инженерных коммуникаций, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
«На Океанском проспекте укладывали второй слоя дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона, продолжали асфальтирование и на Снеговой, Калинина, проспекте 100-летия Владивостока», - рассказали специалисты.
На улице Шкотовской рабочие возводят мост, который пострадал во время тайфунов, на Котельникова бетонируют основание для возведения новой подпорной стены. Существующая здесь ранее подпорка существенно накренилась после разгула стихии и могла упасть в любой момент.
На улице Русской проводится восстановительный ремонт поврежденных участков. Сейчас бригады трудятся на участке от пересечения с проспектом 100-летия Владивостока к автовокзалу, после новый асфальт появится и на противоположной стороне.
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