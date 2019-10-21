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В Приморье супермаркеты снижают цены на социально значимые продукты
21 Октября 2019, 12:40 | Приморье
Картофель и яблоки по доступной цене могут приобрести жители Приморского края
На данный момент килограмм картофеля можно приобрести за 20 рублей, яблок – за 80 рублей.
По информации краевого департамента лицензирования и торговли, с начала месяца в супермаркете «Реми» наблюдается снижение цен на яблоки и картофель.
«Килограмм картофеля здесь стоит 20 рублей, яблок – 80 рублей. Во “Фреш 25” картофель продается по 36 рублей. Яблоки в “Михайловском” стоят 135 рублей за килограмм», – сообщили в ведомстве.
Цены на другие социально значимые продукты – мясо, молоко и крупы – не изменились.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
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Теги: супермаркет продукты
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