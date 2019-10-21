www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.95 р. 100 JPY: 58.86 р.
EUR: 71.13 р. 10 CNY: 90.29 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Дороги Владивостока
Распечатать

Во Владивостоке улица Хабаровская отремонтирована по нацпроекту

21 Октября 2019, 08:40 | Приморье

Всего по нацпроекту в дальневосточной столице до конца года отремонтируют 15 улиц

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке завершен ремонт улицы Хабаровская.

На Хабаровской появилось новое дорожное покрытие, отремонтированы пешеходные зоны, уложена тактильная плитка для удобства слабовидящих, восстановлены лестницы и подпорные стены. Сейчас подрядчики завершают последние работы – устанавливают знаки и леерное ограждение.

Эта важная уличная артерия ведет не только в густонаселенный район, но и к двум крупным городским больницам – детской и клинической.

В управлении дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что улицу Хабаровскую ремонтировали комплексно в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же по данной программе во Владивостоке в этом году комплексно ремонтируется 15 улиц и строится пешеходных переход на улице Олега Кошевого.

«На части улиц ремонт уже подходит к концу, Среди них – Добровольского, Сахалинская, Луговая, Нижнепортовая, Хабаровская, Вилкова. Подрядчики сейчас устанавливают дорожное ограждение, монтируют знаки, наносят разметку. На Калинина и Нерчинской уже укладывают верхний слой асфальта. Ведется ремонт улиц Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Енисейская, Кирова и Шкотовская», – пояснили дорожники.

Всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах.

Фото – пресс-служба администрации Владивостока

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: ремонт  БКАД  дороги 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]