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Во Владивостоке улица Хабаровская отремонтирована по нацпроекту
Всего по нацпроекту в дальневосточной столице до конца года отремонтируют 15 улиц
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» во Владивостоке завершен ремонт улицы Хабаровская.
На Хабаровской появилось новое дорожное покрытие, отремонтированы пешеходные зоны, уложена тактильная плитка для удобства слабовидящих, восстановлены лестницы и подпорные стены. Сейчас подрядчики завершают последние работы – устанавливают знаки и леерное ограждение.
Эта важная уличная артерия ведет не только в густонаселенный район, но и к двум крупным городским больницам – детской и клинической.
В управлении дорог и благоустройства городской администрации напомнили, что улицу Хабаровскую ремонтировали комплексно в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же по данной программе во Владивостоке в этом году комплексно ремонтируется 15 улиц и строится пешеходных переход на улице Олега Кошевого.
«На части улиц ремонт уже подходит к концу, Среди них – Добровольского, Сахалинская, Луговая, Нижнепортовая, Хабаровская, Вилкова. Подрядчики сейчас устанавливают дорожное ограждение, монтируют знаки, наносят разметку. На Калинина и Нерчинской уже укладывают верхний слой асфальта. Ведется ремонт улиц Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Енисейская, Кирова и Шкотовская», – пояснили дорожники.
Всего в 2019 году по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Владивостокской агломерации будет отремонтирован 81 километр дорог. На эти цели предусмотрено 1,8 миллиарда рублей. В настоящее время ремонт дорог по БКАД ведется также в Артеме, Надеждинском и Шкотовском районах.
Фото – пресс-служба администрации Владивостока
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