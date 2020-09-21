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Сельхозпроизводители Приморья начали убирать сою
В этом году аграрии планируют собрать более 300 тысяч тонн зерна.
Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, на сегодняшний день в Черниговском районе убрали 5 гектаров сои.
«Всего планируется убрать 266,5 тысяч гектаров сои без учета гибели. При этом, в результате ливневых дождей уже пострадало 5,5 тысячи гектаров посевов», – отметили в ведомстве.
Заместитель председателя Правительства Приморья Александр Костенко подчеркнул, что соя является одной из основных кормовых и экспортных культур. В этом году планируется собрать более 300 тысяч тонн зерна.
Отметим, увеличение объемов производства сои позволит внести вклад в достижение показателей национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно нему, в 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда долларов.
Напомним, Приморский край находится в зоне рискованного земледелия, причина постоянных осадков – муссонный климат. Поэтому сельхозпроизводителям рекомендуют страховать посевы, чтобы минимизировать риски в случае чрезвычайных ситуаций. В этом году аграрии застраховали более 200 тысяч гектаров, что в пять раз больше уровня 2019 года.
Фото – Глеб Ильинский («Приморская газета»)
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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