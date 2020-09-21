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Белорусская техника и строительные компании зайдут в Приморье
Соглашение предполагает осуществление поставок в Приморский край из Республики Беларусь дорожной, коммунальной и сельскохозяйственной техники, лифтового оборудования и многоуровневых парковок, а также участие строительных организаций в возведении жилищных и социальных объектов, создание торгового дома белорусской продукции.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко и председатель Могилевского областного исполнительного комитета Республики Беларусь Леонид Заяц подписали протокол о развитии между территориями торгово-экономических отношений и сотрудничества в социальной сфере.
«Соглашение позволит широко интегрировать высококачественную продукцию Могилевской области в наш регион. Сельскохозяйственная продукция уже известна и популярна среди приморцев. Уверен, что техника и опыт белорусских специалистов также будут востребованы у нас», – подчеркнул Олег Кожемяко.
Также в рамках соглашения будет активизировано сотрудничество в социальной сфере: планируется проведение Дней культуры Приморского края в Республике Беларусь, обмен студентами, молодежными делегациями, туристическими группами.
«Важно, чтобы наша молодежь – школьники, студенты – общались друг с другом, знали свою историю, героические подвиги во время Великой Отечественной войны на территории Белоруссии», – заявил глава Приморья.
Леонид Заяц поблагодарил Олега Кожемяко за визит и выразил уверенность в развитии дальнейшего сотрудничества между регионами.
«Подписание этого важного документа позволит достичь существенного сдвига в торгово-экономических отношениях между нашими территориями», – отметил он.
Напомним, делегация Приморского края во главе с Олегом Кожемяко находится с рабочим визитом в Республике Беларусь. Участники деловой миссии посетили ряд предприятий машиностроения, производства сельскохозяйственной, коммунальной техники и общественного транспорта объекты социальной инфраструктуры и пищевой промышленности.
Фото – Правительство Приморского края
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