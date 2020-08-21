"Терминал Астафьева" не жалеет денег на социальное развитие Находки

На днях дан старт новым городским проектам

«Терминал Астафьева» продолжает активно учувствовать в мероприятиях и проектах, которые крайне важны для Находки. Так, врио главы городского округа Тимур МАГИНСКИЙ и генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан КОНДРАТОВ подписали соглашение о развитии социально-экономической сферы города. Первым важным мероприятием в рамках данного соглашения станет ремонт компанией крыши библиотеки «Зеленый мир» в Северном микрорайоне.

Как сообщил врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский, библиотека является центром притяжения для населения всего микрорайона. «Других учреждений культуры на КПД, к сожалению, нет. Мы договорились с компанией «Терминал Астафьева» о том, что совместными усилиями восстановим крышу библиотеки», - заверил руководитель.

И в самом деле, библиотечный комплекс «Зеленый мир», или «библиотека на КПД», как называют учреждение в городе, имеет большое значение для жителей микрорайона. Как сообщила директор Центральной библиотечной системы Рита ПОДКОРЫТОВА, сюда приходят школьники, чтобы позаниматься и сделать домашнее задание. Здесь проходят различные мастер-классы, конкурсы, викторины, проводятся просмотры фильмов в небольшом кинозале.





Но есть проблема - протекающая крыша. В 2018 году ее отремонтировали, но только наполовину - над самой библиотекой. У совладельца здания денег на свою часть крыши не нашлось. А с плоской крышей такие полумеры выходят боком. Со временем вновь закапало и в библиотеке.

Оставалось уповать только на спонсоров из числа социально ответственного бизнеса. И мы очень благодарны «Терминалу Астафьева» за решение оказать такую помощь. Благодаря ремонту мы смажем принять участие в конкурсе «Новая библиотека», который проводит каждый год Министерство культуры РФ в рамках национального проекта «Культура». Поскольку капитальный ремонт является одним из условий для участия в конкурсе, - сказала Рита Подкорытова.

Как известно, это далеко не первый случай, когда АО «Терминал Астафьева» оказывает помощь по городу. Так, в рамках программы по улучшению качества жизни жителей ближайшего к порту микрорайона новыми благоустроенными квартирами обеспечено более 50 семей из расположенных на этой территории двух бараков. Устанавливаются новые балконы и окна в домах микрорайона Мыс Астафьева.

Также «Терминал Астафьева» систематически оказывает помощь здравоохранению Находки. Благодаря помощи предприятия городская больница была оснащена современной медицинской аппаратурой, был организован приезд в Находку автопоезда "Здоровье" - диспансеризацию прошли более 400 горожан.

Теперь предприятие внесло свой вклад в борьбу с COVID-19, передав Находкинской городской больнице партию тестов на экспресс-диагностику коронавирусной инфекции. Тесты позволяют в течение 10 минут сделать предварительные выводы о вероятности заражения пациента опасным вирусом. Если вероятность выявляется, пациенту назначают дополнительное исследование методом ПЦР, проводят другие исследования.

- Экспресс-диагностика очень актуальна. Тест активно используется в нашем приемном покое при поступлении пациентов без подозрения на коронавирусную инфекцию. Им могут пользоваться наши медицинские сотрудники, посещающие больных на дому, - рассказала врио главного врача Находкинской городской больницы Альфия Семенюк.

Ранее «Терминал Астафьева» совместно с общественным движением «Делаю город лучше» передал 900 литров дезинфицирующего средства для автотранспортных предприятий Находки. Кроме того, «Анолит АНК» привезли в дом престарелых, коррекционную школу-интернат и в центр реабилитации несовершеннолетних.

Напомним, в рамках собственной социальной программы «Терминал Астафьева» с 2017 года инвестировал в социальные проекты на территории Находкинского городского округа более 130 миллионов рублей. Эти средства затрачены на улучшение жилищных условий жителей микрорайона Мыс Астафьева путем расселения из ветхого и аварийного жилья, остекления окон и лоджий, проведение субботников и благоустройство общеобразовательных учреждений. Также проводится систематическая работа по благоустройству микрорайона КПД.

Как отметил врио главы Находкинского городского округа Тимур Магинский, АО «Терминал Астафьева», будучи крупным налогоплательщиком, не только пополняет казну города, своевременно и в полном объеме выплачивая налоговые отчисления, но и на протяжении нескольких лет участвует в финансировании социальных проектов, реализуемых в городском округе.

- «Терминал Астафьева» - пример социально ответственного предприятия. Порт много вкладывает в развитие микрорайона мыс Астафьева. Подписание соглашения между администрацией и компанией подтверждает, что эти работы будут продолжаться. Откроются новые возможности для развития социальной сферы города, будут вкладывать средства в будущее города, детей, в реализацию различных социальных проектов», - сказал Тимур Магинский.

В свою очередь генеральный директор АО «Терминал Астафьева» Руслан Кондратов отметил, что для компании очень важна среда, в которой проживают жители города, в том числе сотрудники порта.

- Полдня люди проводят на работе, вторую половину дня должны достойно проводить, находясь дома, на улицах города, посещая магазины, кинотеатры и т.д. Поэтому мы создаем эту достойную среду как для нашего коллектива, так и для жителей города. Это очень важно, - подчеркнул Руслан Кондратов.