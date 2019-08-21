Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Объем перевозок строительных грузов ПГК вырос на треть
21 Августа 2019, 11:40 | Приморье
Владивостокский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев 2019 года перевез 530 тыс. тонн цемента и строительных грузов, что на 31% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте увеличился на 49%, до 450 млн т-км.
«Мы увеличили свою долю в объеме перевозок нашего ключевого партнера – холдинга «Востокцемент», отгружающего продукцию потребителям региона, а также Якутии и Восточной Сибири. Предприятие использует для транспортировки полувагоны и крытый подвижной состав ПГК, что позволяет нам максимально закрывать его потребности. Мы обеспечиваем своевременную подачу парка к местам погрузки, а также доставку груза получателям на строительных площадках федеральных и региональных объектов», – прокомментировал директор филиала Виктор Осипов.
За январь-июль этого года объем перевозок в полувагонах вырос на 32%, до 500 тыс. тонн, в крытых вагонах – на 8%, до 30 тыс. тонн.
Грузы следовали преимущественно в адрес грузополучателей Дальневосточного округа, Республики Якутии и Восточной Сибири.
АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 111 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, цистерны, платформы и вагоны иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.
Автор:
Теги: грузоперевозки пгк
Новости тематики
- Объем перевозок строительных грузов ПГК вырос на треть
- Китайцы хотят перетянуть на себя подряд на 45 миллиардов рублей в Приморье
- "Греби бабло лопатой"
- Приморье наводнили фальшивые деньги
- Сайра не лезет в банку
- Порт Абрамовича попал под раздачу
- Дело Пушкарева: Иск против здравого смысла
- В Приморье подешевели яйца и курица
- Остров особого внимания
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
Новости раздела
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банкротство больше не спасет должника от преследования банков
- Северокорейские рыбаки спокойно разгуливают по приморской земле
- Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке
- Рейтинг позора: Владивосток не вошёл в список привлекательных для жизни городов ДФО
- Повышение налога: Квартиры приморцев "взвесили" на кадастровых весах
- Ученые "ТИНРО" установили, что вода в бухте Находка в удовлетворительном состоянии
- На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"
- Три новых остановки общественного транспорта появилось во Владивостоке
- Работодателей в Приморье ждет "кадровая" доплата
- Стали известны зарплатные амбиции жителей Владивостока
Loading...