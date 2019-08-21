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Два автобуса китайского производства вышли на маршруты Владивостока

21 Августа 2019, 12:39 | Приморье
Коммерческие перевозчики Владивостока продолжают обновлять свой автопарк. Сразу два комфортабельных пассажирских автобуса крупного китайского производителя вышли на маршруты города.
 
Коммерческие перевозчики «Раннер» и «ВАК» в целях обновления городского автопарка заключили контракт с крупным китайским производителем автобусов Zhongtong. В рамках тестовой эксплуатации в адрес компаний поступило два комфортабельных автобуса среднего класса, которые уже вышли на маршруты № 23 и 49.
 
«Приветствуем такое обновление, пассажирам всегда приятнее совершать поездки в новых, удобных автобусах, - сообщил начальник управления транспорта администрации Владивостока Александр Иванов. – Надеемся, перевозчики и дальше продолжат работу в этом направлении».
 
Автобусы имеют вместительность 78 человек, из них 31 посадочное место. Каждый из них оборудован системой видеонаблюдения, которая состоит из четырех видеокамер и системы записи. Это позволяет водителю следить за дверьми и отслеживать, что происходит в салоне. Автобусы имеют низкий уровень пола, что очень комфортно для маломобильной группы граждан, предусмотрен пандус для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. Также они оснащены оборудованием для пассажиров, имеющих ограничения по слуху и зрению. Ведется работа по их оснащению безналичной системой оплаты проезда.
 
Работа по обновлению городского автопарка проводится в рамках дополнительного соглашения, заключенного в марте этого года между городскими перевозчиками и администрацией города о продлении действующих договоров на перевозку пассажиров. В рамках этого соглашения компании-перевозчики должны разработать и внедрить инвестиционные программы по обновлению своего подвижного состава.
 
В 2016 году компания Zhongtong заняла второе место по выпуску городских и туристических автобусов в Китае. В России автобусы этого производителя реализуются с 2007 года. Первым плацдармом по рынку сбыта в России стал Санкт-Петербург.
 
Напомним, по итогам 2018 года все коммерческие перевозчики смогли выставить на городские маршруты более 100 новых автобусов. Все они закуплены за собственный счет предприятий. Администрация Владивостока в этом году приобрела 95 автобусов, средства на которые выделены из краевого бюджета.
 
Фото - ООО «Раннер»
 
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Теги: транспорт 



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