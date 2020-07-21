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Очередь движется быстрее
Высокая собираемость взносов за капитальный ремонт позволяет ускорить проведение необходимых работ. Об этом заявили в Фонде капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае, комментируя недавние изменения в региональной программе капремонта.
Напомним, что мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов в Приморье проводятся в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Полностью отремонтировать весь жилой фонд края предполагается к 2043 году, но эта долгосрочная программа ежегодно актуализируется. Равно как и краткосрочные планы работ на очередной год.
470 МКД и 252 лифта
В конце июня постановлением правительства Приморского края была утверждена новая редакция краевой программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. На более ранний срок перенесен ремонт 470 домов - их планируется отремонтировать уже в 2021 году. При этом в рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в 2021 году будет установлено 252 новых лифта в 94 домах, что также зафиксировано в региональной программе капитального ремонта. Новая версия документа уже опубликована на официальном сайте краевого Фонда капремонта fkr25.ru.
«Люди пишут, присылают фото и даже видео своих домов и просят сделать ремонт как можно скорее. Мы обращаем внимание, что заявку на актуализацию формирует не Фонд, а местные власти. Перенос сроков на более ранний возможен, но только при условии финансовой обеспеченности: взносов на территории муниципального образования должно быть собрано достаточно для ремонта заявленных домов. Поэтому собственники должны понимать, что возможность ускорить ремонт напрямую связана с платежной дисциплиной», - подчеркнули в Фонде.
Добавим, что по предложениям органов местного самоуправления в рамках корректировки в тридцатилетнюю программу капремонта дополнительно включено 14 многоквартирных домов. Исключены из программы 19 МКД, признанных аварийными. Это здания в Партизанске, Лесозаводске, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Дальнереченске, поселках Хрустальный, Рудный, Приморский, Кавалерово, Славянка, а также в селе Чернышевка. Жители этих МКД получат новые квартиры в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья. Наконец, жители восьми многоквартирных домов приняли решение о переносе капремонта на более поздний срок.
В 2019 году 30-летняя программа капремонта также проходила актуализацию, по итогам которой сроки проведения ремонта почти в 500 домах были сдвинуты на более ранние годы – с 2020 по 2022-й. Кроме того, на основе предложений от муниципалитетов в программу дополнительно включили 70 многоквартирных домов.
Больше платишь – быстрее ремонт
Как уже говорилось выше, в краевом законодательстве предусмотрены механизмы, которые позволяют вносить коррективы в планы по капремонту МКД на очередной год, исходя из реального технического состояния дома. Актуализация региональной программы капремонта проходит ежегодно на основе предложений муниципалитетов по итогам мониторинга жилого фонда и анализа обращений жителей МКД. Важными условиями при этом является консолидированная позиция собственников жилья, содействие со стороны управляющей компании и, конечно же, высокие показатели собираемости взносов за капремонт. Количество включенных в программу домов в каждом муниципалитете напрямую зависит от суммы взносов и усредненной стоимости ремонта.
Отдельно в региональном фонде капремонта обращают внимание на дома, аккумулирующие взносы на капремонт на специальном счете. Если к определенному краевой программой сроку собственники не собрали достаточно средств для проведения запланированных работ, такой МКД принудительно переведут на уплату взносов в «общий котел». Добавим, что в настоящее время на специальных счетах в Приморье находятся 1183 многоквартирных дома, или почти 10% домов, включенных в программу капитального ремонта.
Досье "Золотого Рога": В соответствии со ст. 16 краевого закона №227-КЗ «О системе капитального ремонта многоквартирных домов в Приморском крае» определение очередности проведения капитального ремонта для целей формирования и актуализации региональной программы капремонта должно осуществляться органами местного самоуправления, исходя из следующих критериев: наличие судебных решений в части обязательного проведения капитального ремонта по конкретному виду работ за счет средств местного бюджета; продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего капитального ремонта; техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества и имущества граждан); необходимость приведения в надлежащее противопожарное состояние многоквартирных домов с этажностью выше пяти этажей; полнота поступлений взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме; степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной или сметной документации, положительных заключений специализированной экспертной организации в области проектирования и строительства, наличие результатов энергетического обследования (энергетического паспорта многоквартирного дома); качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта.
На фото: В настоящее время на специальных счетах в Приморье находятся 1183 многоквартирных дома.
Фото автора
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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