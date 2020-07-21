Сделал ремонт – вывези мусор

Строительные отходы, не относящиеся к ТКО, - ответственность их собственника

С 2020 года Приморский край перешел на новую схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Ответственность за вывоз и утилизацию ТКО теперь несет КГУП «Приморский экологический оператор». Организация заключила договоры с владельцами всех мусорных полигонов Приморья, которые удовлетворяют требованиям законодательства, а также с компаниями-перевозчиками мусора. В то же время вывоз строительных отходов, которые к ТКО не относятся, как и раньше, остается ответственностью гражданина или юридического лица.

Напомним, что теперь юридические и физические лица платят за услуги по вывозу и утилизации отходов напрямую региональному оператору, который затем рассчитывается с компаниями-перевозчиками мусора и операторами полигонов для утилизации ТКО. К твердым коммунальным отходам относятся отходы, которые образуются в жилом помещении, за исключением отходов капитального ремонта (строительные отходы). Но в функции данных компаний не входит вывоз отходов, не являющихся ТКО.

Отдельно следует сказать о порядке вывоза крупногабаритных отходов, к которым относятся отходы производства и потребления, утратившие свои потребительские свойства. Постановлением правительства РФ от 12 декабря 2016 года №1156 определено, что крупногабаритными считаются твердые коммунальные отходы, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. Это мебель, бытовая техника и другие крупные предметы, размеры которых превышают 0,5 м в высоту, ширину или длину. Крупногабаритные коммунальные отходы компания-перевозчик вывозит по мере накопления, по заявке, но не реже чем 1 раз в неделю и только от жилого сектора. При этом предметы мебели должны быть в разобранном состоянии и не иметь торчащие гвозди, болты, арматуру, а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности мусоровозов. Предоставленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.

В ТКО - только текущий ремонт

Важно различать отходы от текущего и капитального ремонта помещения. Отходы от текущего ремонта жилых помещений (отходы линолеума, обои, остатки плинтусов) классифицируются как крупногабаритные отходы и подлежат вывозу региональным оператором. Отходы, которые образуются при капитальном ремонте жилых помещений не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. В соответствии с федеральным классификатором они попадают в категорию строительных отходов – это отдельный вид отходов, которые образуются в результате реконструкции или ремонта, в том числе капитального (сантехника, в том числе ванны, унитазы, раковины, душевые кабины, ограждения и прочие), или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

Поскольку строительные отходы не относятся к ТКО, то ответственность за их вывоз лежит на собственнике. Однако в Приморье собственники жилья часто грешат тем, что после ремонта в своей квартире складируют куски демонтированных перегородок или сантехники на придомовых контейнерных площадках, что является нарушением. В придомовые контейнеры категорически запрещается выбрасывать строительные отходы. Также нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки. Это нарушает не только установленные правила, но и противоречит принципам государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Добавим, что на популярном во Владивостоке сайте объявлений есть немало предложений вывезти мусор, в том числе – строительный и крупногабаритный. Стоимость услуги, как правило, стартует от 1 тысячи рублей за кубометр отходов. Тем не менее, в пригороде и лесной зоне Владивостока регулярно образуются свалки строительного мусора, которые вынуждены убирать муниципальные службы. Чаще всего им приходится вывозить свалки «КамАЗами». Только за апрель-май 2020 года силами муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) вывезено более 1800 кубометров мусора с 42 свалок.

В свою очередь, юридические лица могут заключить отдельный договор с КГУП «Приморский экологический оператор» на вывоз образующихся у них отходов, которые не отнесены Федеральным классификационным каталогом отходов в список ТКО. Также юридическое лицо вправе самостоятельно выбрать компанию, с которой будет заключать договор на иные виды отходов, не являющиеся ТКО. Однако компания, с которой заключается договор, обязательно должна иметь лицензию на вывоз таких отходов. Добавим, что еще одной задачей реформы в сфере обращения с отходами является также их глубокая сортировка и переработка. Правительством Приморья разрабатываются меры поддержки предприятий, готовых заниматься такими проектами, поскольку к 2024 году показатель обработки ТКО должен составлять не менее 60%.

На фото: В придомовые контейнеры категорически запрещается выбрасывать строительные отходы.

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