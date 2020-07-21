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В списках значатся

21 Июля 2020, 14:00 | Приморье

Власти составили список баз отдыха, безопасных с санитарно-эпидемиологической точки зрения

 

В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки край постепенно снимает ограничения, связанные с распространением коронавируса.

Поэтому с 15 июля в Приморском крае могут принимать клиентов коллективные средства размещения туристов и предприятия общественного питания при условии допуска их к работе. Соответствующее решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с эпидемией COVID-19 под руководством губернатора Олега КОЖЕМЯКО.

Для реализации этого шага выхода из ограничительного режима агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами Хасанского района провели мониторинг баз отдыха и других средств размещения туристов на территории района. По результатам работы составлен реестр добросовестных и недобросовестных субъектов рынка. Такая работа была проведена в Хасанском районе начиная с 10 июля.

«Руководителям баз отдыха и иных средств размещения, которые хотят начать работу после того, как это станет возможным, необходимо проинформировать агентство по туризму и затем пройти мониторинг. В результате составлен реестр по добросовестным средствам размещения, которые уведомили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг. Но часть средств размещения не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Такие базы отдыха не имеют права открываться», - руководитель агентства по туризму Владимир ЩУР.

Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте Правительства края. Эти списки будут корректироваться по мере изменения ситуации. Аналогичные реестры в настоящее время составляются и в других муниципалитетах края.

«Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия сантребованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому я рекомендую всем руководителям средств размещения туристов найти свои предприятия в том или ином списке. И в случае, если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории», - уточнил  Щур.

На сегодня в крае официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов.

Напомним, послабление режима повышенной готовности не означает, что граждане должны расслабляться. Эпидемия официально еще не закончилась, жителей просят не собираться большими группами, быть в масках, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра.

На фото: Первоочередная задача - обеспечить безопасность людей.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

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Теги: базы отдыха  коронавирус  пандемия 



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