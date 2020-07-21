Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В списках значатся
Власти составили список баз отдыха, безопасных с санитарно-эпидемиологической точки зрения
В Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, но с учетом текущей эпидобстановки край постепенно снимает ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Поэтому с 15 июля в Приморском крае могут принимать клиентов коллективные средства размещения туристов и предприятия общественного питания при условии допуска их к работе. Соответствующее решение принято краевым оперативным штабом по борьбе с эпидемией COVID-19 под руководством губернатора Олега КОЖЕМЯКО.
Для реализации этого шага выхода из ограничительного режима агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами Хасанского района провели мониторинг баз отдыха и других средств размещения туристов на территории района. По результатам работы составлен реестр добросовестных и недобросовестных субъектов рынка. Такая работа была проведена в Хасанском районе начиная с 10 июля.
«Руководителям баз отдыха и иных средств размещения, которые хотят начать работу после того, как это станет возможным, необходимо проинформировать агентство по туризму и затем пройти мониторинг. В результате составлен реестр по добросовестным средствам размещения, которые уведомили о своей готовности к работе и успешно прошли мониторинг. Но часть средств размещения не проинформировали о своей готовности к работе или не соответствуют требованиям санитарной безопасности. Такие базы отдыха не имеют права открываться», - руководитель агентства по туризму Владимир ЩУР.
Списки участников рынка, готовых и не готовых к возобновлению работы, опубликованы на сайте Правительства края. Эти списки будут корректироваться по мере изменения ситуации. Аналогичные реестры в настоящее время составляются и в других муниципалитетах края.
«Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия сантребованиям, будут привлекаться к административной ответственности. Поэтому я рекомендую всем руководителям средств размещения туристов найти свои предприятия в том или ином списке. И в случае, если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача - обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории», - уточнил Щур.
На сегодня в крае официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов.
Напомним, послабление режима повышенной готовности не означает, что граждане должны расслабляться. Эпидемия официально еще не закончилась, жителей просят не собираться большими группами, быть в масках, соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5-2 метра.
На фото: Первоочередная задача - обеспечить безопасность людей.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В списках значатся
- Приморье становится доступным
- Летний отдых в режиме брони
- Covid приходит и уходит, а кушать хочется всегда
- Туристической отрасли Приморья пропишут план восстановления
- Лето стоп: Гостиницы и базы отдыха в Приморском крае не могут возобновить работу
- Приморье делает ставку на внутренний туризм
- Туротрасль просит сделать прививку от коронавируса
- Японцы готовы посещать "ближайшую Европу"
- Приморье достигло нового рекорда по иностранному турпотоку
Новости раздела
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- COVID-19 проник на одно из крупнейших предприятий Приморья
- COVID - по батюшке и по матушке
- Известного банкира из Приморья забрали в Санкт-Петербург
- Хабаровский край поддержит пчеловодство
- Приморцы поддерживают действия силовиков в отношении "дела Фургала"
- Горячий сезон "охоты" на бурые водоросли начал резидент Свободного порта в Хабаровском крае
- Власти уже не знают, чем еще завлечь большие деньги на остров Русский
- Парад в честь Дня ВМФ во Владивостоке возглавит ракетный крейсер "Варяг"
- Мэр Хабаровска призвал горожан сохранять благоразумие
- Хабаровский край, похоже, решено оставить за ЛДПР