Как бизнесу минимизировать удар пандемии

Опыт «Билайна» показывает, что многие процессы реально перевести на «удаленку», при этом эффективность работы даже улучшается

Пандемия заставила бизнес внедрять новые форматы рабочего процесса и формы общения, связанные с использованием различных электронных платформ и технологий. Компании ставят своей целью предоставить работникам возможности для гибкого графика, чтобы выбирать, как и где работать с максимально возможной эффективностью. Ведущие компании и промышленные предприятия Приморья рассматривают возможность перевода части своих сотрудников на дистанционный формат работы на постоянной основе даже после стабилизации ситуации.

На этом фоне бизнес готов рассматривать варианты внедрения, прежде всего, уже доказавших свою эффективность проектов, которые могут стать частью новых стандартов деятельности компаний и позволят сэкономить на ряде моментов (рабочее место, аренда и т.п.).

Одним из пионеров среди компаний телеком-сектора стал «Билайн», который начал внедрять проект удаленной работы BeeFREE еще в 2016 году. На данный момент в полностью удаленном режиме работают более 90% сотрудников компании. Об успешном опыте работы в этом направлении и о том, как воспользоваться на практике преимуществами технологий «хоум-офиса» для крупного, среднего и малого бизнеса Деловой газете «Золотой Рог» рассказала коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе Восток ПАО «ВымпелКом» ОЛЬГА КОЛТУНОВА.

- Каким образом на практике можно организовать комфортную работу сотрудников «не выходя из дома»?

- Один из важнейших сервисов в этом плане - облачная ИТ-инфраструктура. В рамках пакета решений «Билайн Бизнес Bee Free», специально разработанного для удаленной работы, есть геораспределенная отказоустойчивая облачная платформа BeeCLOUD 2 VMware. Она базируется на серверном оборудовании ведущих производителей и помогает обеспечить непрерывную работу ИТ-систем и бизнес-процессов корпоративных клиентов. Сотрудники компании, обеспеченные ноутбуком и интернетом, имеют возможность работать в режиме онлайн, независимо от часовых поясов и мест расположения офисов.

«Билайн Бизнес BeeFree» предлагает такое востребованное решение, как VDI 3 - безопасные удаленные рабочие места. Это заранее созданные и готовые к работе «облачные компьютеры» — подключиться к ним можно из любого места, где есть доступ в интернет, и практически с любого оборудования. При этом доступ к корпоративным данным защищен. В то же время ведется необходимое беспрепятственное общение и с коллегами, и с клиентами компании. Например, коммуникация между сотрудниками ведется с помощью мессенджеров и программ аудио- и видеозвонков.

Кроме того, в «Билайн Бизнес BeeFree» используется Microsoft Teams - онлайн-пространство, специально созданное для совместной работы. Оно удобно для проведения видеоконференций - участвовать могут до 250 человек, а также вебинаров, к которым могу подключаться и пользователи «извне».

- Считается, что малый бизнес пострадал от пандемии значительно сильнее крупного. Исходя из опыта вашей работы, какие продукты наиболее востребованы?

- Малый бизнес интересуют продукты более краткосрочные и быстро реализуемые с точки зрения самой механики. Набор услуг остается тем же: облачные АТС, рассылки, таргетирование, продвижение и так далее – все то, что оператору сделать легко, а им самим, как правило, трудно и дорого. Запросы крупного бизнеса — более емкие, сложные, связанные с системной интеграцией и очень большим трафиком. Такая разница в запросах связана еще и с тем, что крупный бизнес при всем своем желании не может внедрить все, что может захотеть.

Специфика крупных предприятий такова, что многие их процессы очень жестко регламентированы, и ряд продуктов, которые малый бизнес внедряет без проблем, здесь зачастую нуждаются в одобрении службы безопасности. Бывает и такое, что они отказываются от облачных сервисов по хранению и обработке данных, используя собственные сервера – главным образом, по соображениям безопасности, а не финансовой целесообразности.

- Представители местного бизнеса неоднократно отмечали, что им интересны, прежде всего, конвергентные продукты, объединяющие возможности сетей мобильной и фиксированной связи и предлагающие максимально широкий набор услуг по одному абонентскому договору.

- Действительно, мы видим, что такие услуги очень востребованы, поскольку предлагаемые операторами пакеты собраны оптимально в плане соотношения между набором услуг и ценой. Сейчас этот вопрос стал еще более важным – многие стараются оптимизировать затраты, в том числе и покупкой большего числа услуг за меньшую цену. Мы видим, что наши клиенты не только стремятся оптимизировать свои телеком-бюджеты, но и готовы потратиться на внедрение инновационных решений, созданных «под них».

- Для малого бизнеса аренда офиса и все, что с ним связано – одна из самых крупных затрат. За счет каких технологий бизнес может решить вопросы оптимизации этого направления уже сегодня?

- В качестве примера могу привести систему удаленной работы Билайн Бизнес BeeFree (Решения Билайн для организации удаленной работы), внедрение которой еще до коронавируса позволило сэкономить до 25% только за счет сокращения самих посадочных рабочих мест в офисах компании.

Мы активно общаемся с девелоперами, владельцами бизнес-центров, и они очень обеспокоены, видя риски снижения спроса и выручки по всей отрасли. Крупных предприятий это вряд ли коснется, но и они, думаю, тоже не станут возвращать в рабочие кабинеты сразу всех: если есть возможность кому-то работать удаленно, они так и сделают. По нашим оценкам, так поступят минимум 10-15% работодателей – среди крупного бизнеса есть те, для кого это не составит никаких проблем. Мы считаем, что за таким режимом работы будущее – рано или поздно это поймут все.

- Подводя краткий итог – стоит ли сегодня бизнесу, особенно малому, направлять часть своего бюджета на новые продукты или проще «сэкономить на спичках»?

- Речь идет не о том, чтобы сэкономить или заработать одномоментно. В самом начале пандемии был пик затрат, когда нужно было сделать все и сразу, сейчас ситуация другая – бизнес, как малый, так и крупный, оптимизируется, проводит ревизию, от чего-то отказывается, что-то дорабатывает, что-то видоизменяет. Задача-минимум у большинства – выйти на те бюджеты, которые были до пандемии. Если рассмотреть отдельно малый бизнес, то затраты на наши сервисы несопоставимы с теми убытками, которые они несут в рамках сокращения или прекращения деятельности.