Период полураспада?

Несмотря на существующие трудности, приморские ученые продолжают удивлять ценными разработками и уникальными проектами

Авторитет дальневосточной науки, главной базой которой является Приморье, остается еще достаточно большим, чтобы влиять на процессы развития региона в гармонии с природой.

Поддержка учеными государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы - один из залогов ее успешного выполнения.

Сохранить заповедное

В минувшем году 24 июля депутаты Законодательного собрания Приморского края большинством голосов приняли краевой закон №556, внесший ряд поправок в действующий закон ПК №245 – КЗ «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Приморского края». В редакции от 30 июля обновленный региональный закон об ООПТ вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Однако внесенные в него поправки вызвали серьезные возражения экологов, ученых и общественности.

Особенное возмущение вызвало включение в закон возможности корректировать границы ООПТ краевого значения с целью их уменьшения, и вообще возможность упразднения/ликвидации такого статуса для памятника природы или ценной своим биоразнообразием территории. Вместе с тем, из закона исчезло важное определение, что ООПТ являются общенациональным достоянием, имеют научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, и для них установлен режим особой охраны.

Противники нового закона потребовали отменить антиконституционные, по их оценкам, поправки, которые открывают возможность для передачи заповедных земель региона в руки частных собственников для осуществления крупных инвестиционных проектов, которые могут оказаться губительными для экологии края. Выяснилось, что поправки депутатами принимались довольно поспешно и без привлечения экспертов.

Председатель координационного совета по проблемам экологии Приморского края (КСПЭПК), доктор биологических наук, главный научный сотрудник ТОИ ДВО РАН Владимир РАКОВ отметил, что поправки депутатами принимались без учета мнений экологов и со множеством нарушений федерального природоохранного законодательства. В частности, они не прошли обсуждение в общественном экологическом совете. Эксперт считает, что ликвидация ООПТ не должна быть привилегией депутатов и местной исполнительной власти, исключая из принятия решения общественные организации и общественное мнение, тем более, что федеральный закон не прописывает ликвидацию заповедных территорий.

Тогда вице-губернатор Елена ПАРХОМЕНКО пообещала, что ни одно ликвидационное решение в отношении краевых ООПТ не будет приниматься без учета мнения общественности, а если такая необходимость и возникнет, то постановление об упразднении будет принимать комиссия в составе 29 человек, в которую войдут как руководители краевых профильных департаментов, так и ученые-экологи и общественники. Сама же ликвидация будет возможна на основании «перечня документов, подтверждающих необходимость создания, изменения границ или упразднения ООПТ краевого значения».

Общественность и ученых позиция и аргументы депутатов и представителей исполнительной власти в отношении новой редакции краевого закона об ООПТ не устроили. В итоге, в этом году спор перерос в судебные разбирательства, инициированные против Законодательного собрания ПК региональным общественным движением «Право народа» и благотворительным фондом «Элемент». На первом слушании в краевом суде в конце мая общественники проиграли, несмотря на то, что располагали обнадеживающими результатами независимой правовой экспертизы. Депутатов ЗС ПК в судебном разбирательстве неожиданно поддержала межрайонная природоохранная прокуратура. И, похоже, что этот спор затянется надолго.

Наверное, ситуация не столь драматична, как это представляют экологи и ученые. В целом отношение региональной власти к сохранению природы позитивно. В прошлом году был организован новый заказник краевого значения «Комиссаровский», на очереди - утверждение территории национального парка в районе горы Пидан. Однако, как считают противники закона №556-КЗ, требующие его отмены, ликвидационный механизм краевых ООПТ уже запущен. И первой его жертвой намечена известная краевая ООПТ «Лиман реки Раздольная», которую предполагается как-то урезать. Второй жертвой - заповедные земли в районе Находки.

Эксперты на заднем плане

Практика показывает, что голос ученых и экологов-общественников в Приморье прорывается с трудом, - когда уже появляется новая проблема, которую невозможно игнорировать. Так это было в Находке с угольной пылью, а теперь со строительством Находкинского завода минеральных удобрений, в отношении которого эксперты КСПЭПК приняли заявление, в котором, в частности, говорится: «Мы считаем, что строительство НЗМУ следует прекратить. Реализацию этого проекта в любом месте Приморского края считаем опасной для природы и людей, и экономически сомнительной. Мы предлагаем Корпорации развития Дальнего Востока подобрать с учетом мнений экспертов и гражданского общества для земельного участка 25:31:000000:711 (мыс между бухтами Врангеля и Козьмина) проект высокотехнологичного производства, основанного на использовании умов и рук граждан России, а не природных ресурсов страны».

Стоит отметить, что состав регионального координационного совета по проблемам экологии, в состав которого входят ученые ДВО РАН, представители природоохранных и общественных организаций, явно оппозиционен «развитию Приморья любой ценой». Это серьезные оппоненты, мнениям которых симпатизируют жители края, обеспокоенные ухудшением качества природного комплекса региона, его экологии и своего здоровья. Эксперты достаточно хорошо знают эти проблемы и возможности их решения и предотвращения появления новых проблем.

В начале этого года в Академгородке ДВО РАН во Владивостоке состоялась научно-практическая конференция, на которой ученые и общественники акцентировали внимание гостей, в числе которых были политики и журналисты, на особенно наболевших проблемах. Помимо сохранения неприкосновенности ООПТ в районе устья реки Раздольной это были такие задачи, как ликвидация вредных для населения последствий горно-обогатительной деятельности в Кавалеровском районе, спасение от загрязнения бухты Новик на острове Русском, бухты Безымянной, залива Стрелок, ухудшение качества жизни жителей Большого Камня, возрождение нерестовых рек и другие. На конференции прозвучало, что местные власти зачастую просто игнорируют существующие экологические проблемы и этим запускают ситуацию, пока она не становится критической, когда на устранение последствий требуются уже огромные усилия и средства.

С другой стороны, ученые ДВО РАН и сами сегодня чувствуют себя жертвами некого экоцида в их отношении, поскольку в лесопарковую зону дальневосточного наукограда внедрились частные застройщики с проектами, не имеющими к развитию российской науки и инновационных технологий никакого отношения, а федеральная госструктура «ДОМ.РФ» в очередной раз выставила на продажу большой кусок академической территории для дальнейшей распродажи участков под комплексное жилищное строительство. При этом возникает серьезная проблема дефицита земли под проекты развития головной базы дальневосточной науки.

Решая актуальные проблемы

При имеющихся ограничениях своего развития научный комплекс Приморья все же удивляет интересными и ценными результатами работ, которыми он сегодня занимается.

Так, в стенах Института химии ДВО РАН и ДВФУ разработан сорбент, позволяющий полностью или до определенных норм извлекать из технической и питьевой воды радиоактивные цезий и стронций. Отработанный сорбент предложено запекать в высокопрочную керамику для безопасного захоронения, что актуально, поскольку период полураспада этих элементов составляет около 30 лет. Данное решение ценно для очистки вод с повышенным содержанием радионуклидов, которые, накапливаясь в организме, серьезно подрывают здоровье.

Институтом химии ДВО РАН также разработано улучшенное таблетированное топливо для атомных электростанций. Заведующий лабораторией композиционных и керамических функциональных материалов института Евгений ПАПЫНОВ отметил, что с разработанными коллективом ученых добавками выгорание стандартного топлива АЭС повышается с 50-60% до 80-90%. Композитное топливо с выгорающим поглотителем нейтронов - триоксидом гадолиния - увеличивает срок выгорания до 24 месяцев и снижает стоимость каждого цикла на 3%.

Тихоокеанским океанологическим институтом им. В.И. Ильичева и школой биомедицины ДВФУ разрабатывается эффективный препарат из бурых водорослей Sargassum pallidum для борьбы с биохимическим стрессом, последствиями алкоголизма и различных токсикозов. Липидный комплекс препарата при тестировании показывает значительное повышение регенерационной функции мембран красных кровяных телец и разностороннее оздоравливающее воздействие на человеческий организм.

Институтом автоматики и процессов управления ДВО РАН совместно с Центром программ Всемирной организации здравоохранения ВГУЭС создана система диагностики и принятия решения при выборе оптимальной терапии. Заместитель директора ИАПУ ДВО РАН Валерия ГРИБОВА отметила, что эта система позволяет диагностировать различные заболевания, если включить в нее точные данные о симптоматике болезни. В настоящее время эта система на практике проходит апробацию в условиях пандемии коронавируса.

КСТАТИ

Научные грезы

Стоит отметить, что представитель ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН, президент НОКЦ «Живая вода» Татьяна ВШИВКОВА очень высоко оценила дипломный проект выпускницы ДВФУ этого года Алины ЛИГАНОВОЙ, предложившей решения по реновации территории Академгородка во Владивостоке: «Я была очень впечатлена проектом. В нем предусматривался вопрос развития новых институтов и направлений - вирусологический институт, геномный центр, научно-образовательный центр для всех слоев населения - от детсада до пенсионного возраста. Особое внимание уделено пространству под открытым небом. Оно будет сформировано так, чтобы, гуляя в Академгородке, вы могли ознакомиться с физическими и химическими законами - это инсталляции, дендрарии, экологические тропы…»

Что-то, однако, подсказывает, что ничего этого здесь не будет, а возникнет острое градостроительное противоречие между функционалом научного академического комплекса и новой городской застройкой. При этом для части научных лабораторий академической науки, вероятно, будут прописаны ограничения деятельности, которых пока нет.

На фото: В Академгородке Владивостока единение науки и природы иногда принимает необычные формы, показывающие, на чем все застыло.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



