Экологию края взяли на контроль

Пока производственники ищут способы снижения вреда окружающей среде, в Приморье создают экологический совет

Деятельность промышленных предприятий и транспорта является наиболее ощутимой для уникальной приморской природы, и снижение на нее их вредного воздействия, восстановление ее ресурсов - это те задачи, которые сегодня решает государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Губит леса не стройка?

Развитие Приморья невозможно без строительства новых предприятий, социальных и инфраструктурных объектов и нового жилья. И под эти цели сегодня вовлекаются территории, ранее не затронутые хозяйственным освоением, с их естественным природным комплексом. И это вызывает особенно сильные протесты общественности, ученых, населения.

На минувшей неделе на совещании, посвященном реализации проекта производственного комплекса АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ), губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО поручил администрации Находки и руководству «НЗМУ» ускорить создание экологического совета в Находке, который должен будет держать под общественным контролем строительство этого крупного предприятия, а затем и его эксплуатацию, чтобы при этом строго соблюдались требования экологического, градостроительного, земельного и природоохранного законодательства. Помимо контроля экологическому совету предполагается поручить «реализацию актуальных для территории экологических проектов».

Протесты находкинцев против варварского строительства нового предприятия с сомнительными в части безвредности для экологии и населения характеристиками производства начались после того, как недавно строителями «НЗМУ» был вырублен участок леса площадью около 84 га в районе бухты Козьмино. И это притом что начавшееся строительство не успело пройти общественные слушания, а проект не получил заключения экологической экспертизы. Жители Находки уверены, что крупное химическое производство, выносимое из Китая, будет оказывать крупный вред, сопоставимый с тем, что они уже получили от угольной пыли; что надо думать не о работе на новом предприятии, а о переезде из города, который становится невозможным для нормальной здоровой жизни.

Директор завода Виктор ГРЕБЕНЮКОВ во время встречи с экологами края в конце июня попытался успокоить общественное мнение высказыванием, что «если мы по каким-то причинам будем вынуждены отказаться от строительства завода на данном месте, то, в соответствии с законом, будем вынуждены провести полную рекультивацию с восстановлением плодородного слоя и насаждений». Понятно, что руководитель несколько блефовал с «нулевым вариантом», поскольку, если бы он рассматривался серьезно, то до сноса леса на большой территории дело бы не дошло. На это же деньги потрачены.

Надо признать, что есть проект, и есть определенный «шантаж» региона инвесторами, что если общественность не будет укрощена в своих протестах, то можно будет и уйти, а Приморье останется прозябать без ценного для него предприятия.

На самом же деле никто сворачивать проект этого завода не собирается. Инвесторы - потому что это реальная возможность уже через несколько лет наладить выгодное экспортоориентированное производство, край - в надежде получить 1500 рабочих мест и, вероятно, какие-то поступления в бюджет, хотя на начальном этапе с резидента ТОР - это сомнительно. Кстати, первое соглашение по подготовке кадров уже с этого года, не менее чем 100 специалистов из жителей Находки и Врангеля, завод уже заключил с ВГУЭС. Кроме того, продукция этого предприятия может быть востребована и сельским хозяйством региона, поскольку есть потребность повышать плодородие почв.

Поддать газу

Строительство НЗМУ для Находки в определенной степени связано с ее газификацией. Известно, что завод запрашивал в ПАО «Газпром» техусловия на поставку до 2 млрд кубометров газа в год в качестве сырья для производства и внутренних нужд. Такая возможность после осуществления ряда определенных инвестпроектов у газовиков есть. Естественно, что попутно, через газораспределительную станцию, будет решаться вопрос газа и для города.

Генеральный директор КГУП «Примтеплоэнерго» Анатолий ПОПОВ отметил, что для города на первом этапе необходимо построить одну большую газовую котельную в районе озера Соленого, которая заменит 4 действующие угольные и мазутные котельные, а вторую, которая заменит еще 7 старых котельных, - в Южном микрорайоне.

Проектирование этих новых мощностей решено начать уже в этом году, чтобы в отопительный сезон 2023-2024 гг. город вошел с газом, что в перспективе положительно скажется на его экологии. При этом расход мазута на отопление города сократится на 45 тысяч тонн, а эффективность перехода на газ должна составить около 590 миллионов рублей в год. Решение этой задачи уже запланировано в рамках государственной программы «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае». Затем наступит очередь и для второго этапа газификации Находки.

Директор эксплуатирующего подразделения Приморского ЛПУМГ (линейного производственного управления магистрального газопровода) ООО «Газпром трансгаз Томск» Андрей ДРАЧЕВ отмечает, что подать больше газа Приморью для отрасли - не проблема, но переход на газ в регионе сегодня зависит в основном от потребителей - муниципалитетов и предприятий, которые планируют его получить. Например, переход отопления ряда котельных Уссурийска на газ, с использованием резервных мощностей по другим видам топлива, должен был полностью завершиться еще три года назад. Долго «буксовали», но все же «грэску» перевели. Сейчас будет подключаться, как потребитель газа, Спасск-Дальний, где строительство систем и пусконаладку завершает Межрегионгаз.

Впрочем, «Примтеплоэнерго» в обеспечении потребителей теплом сегодня переходит с мазута не только на газ, но и на еще недавно отвергавшийся уголь. Современное оборудование котельных позволяет сжигать уголь без прежнего высокого уровня загрязнения атмосферы, и его использование значительно дешевле мазута, который по некоторым котельным рассматривается, как и газ, в качестве резервного топлива.

Главный инженер КГУП «Примтеплоэнерго» Сергей ПОПОВ отметил, что «котельная №1 Спасска должна закрыться. Мы уже не будем тратить мазут, не нарушим экологию города. Источник генерации будет вынесен на угольную котельную №3. Для города это значит повышение качества, надежности и, главное, - экологии. На котельной установлены «циклоны», и сжигание топлива будет вестись по инновационной технологии, обеспечивающей очистку газов и низкий выброс диоксинов».

К снижению вредных выбросов и улучшению экологии должны привести и реализуемые сегодня и планируемые проекты строительства новых угольных котельных в Партизанске, в поселке Краснореченском, Дальнегорске, Смоляниново и других населенных пунктах края.

Экология восстанавливается

Вред, причиняемый природе, компенсируется по-разному.

Железнодорожники сообщили, что за прошлый год на ДВЖД в рамках реализации отраслевой экологической стратегии добились снижения выбросов вредных веществ в атмосферу на 8% по сравнению с 2018 годом, а сброс загрязненных сточных вод сократили на 9%. На магистрали было выполнено девять природоохранных мероприятий, на которые затрачено 124,2 миллионов рублей. А в этом году ими запланировано выполнить природоохранных мероприятий в два раза больше - на общую сумму около 390 миллионов. Железнодорожники корпоративно участвуют в акциях по посадке деревьев и кустарников в населенных пунктах, через которые проходит железная дорога, и в уборке несанкционированных свалок.

Железнодорожники также решают проблему раздельного сбора отходов и их вторичной переработки. На повторное использование направляются макулатура, металлолом и отработанные нефтепродукты. На железной дороге решено полностью отказаться от использования ртутьсодержащих ламп и полиэтиленовых пакетов, вместо которых будут использоваться биоразлагаемые.

Судостроительный комплекс «Звезда» в мае сообщил о завершении очередного этапа работ по восполнению водных биоресурсов в реках Хасанского района. По заказу предприятия рыбоводные заводы ФГБУ «Главрыбвод» вырастили 5 миллионов мальков кеты, которые были выпущены в реки Барабашевка, Рязановка и Пойма. Действующим с рыбоводами договором предусмотрено, что в течение семи лет «Звезда» вернет природе 184 миллиона штук рыбной молоди, из которых в прошлом году было выпущено 5,5 миллионов, а в этом - уже 13,5 миллионов. Этим предприятие способствует существенному увеличению популяции кеты в Приморье.

КСТАТИ

Диких кошек распознает интеллект

Связисты ПАО «МТС» сообщили, что, действуя в рамках своей комплексной программы в сфере экологии, направленной на создание необходимой инфраструктуры для защиты природных объектов и сохранения популяций редких животных, они совместно с сотрудниками ФГБУ «Земля леопарда» создали программное обеспечение для автоматического распознавания дальневосточных леопардов, тигров и других животных, которые попадают в глазки свыше 400 видеокамер, установленных в пределах этой заповедной территории.

Внедряемая система позволит переложить груз узнавания отдельных особей диких животных с сотрудников «Земли леопарда» на искусственный интеллект. Сейчас работники нацпарка в ходе рутинной работы вынуждены прорабатывать до миллиона кадров в год. На это уходит огромное количество времени. Теперь эта задача упростится. Программа позволяет узнавать диких кошек с точностью около 94%.

Специалисты утверждают, что внедряемый искусственный интеллект самообучается и со временем точность узнавания станет еще выше. Кроме того, он позволит отслеживать движение особи дальневосточного леопарда по особо охраняемой природной территории, ее активность и изменения. Работа над повышением уровня этой программы продолжается.

На фото: Жители Находки уверены, что крупное химическое производство будет оказывать крупный вред, сопоставимый с тем, что они уже получили от угольной пыли.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



