Новые горизонты раздельного сбора ТКО

Приморский экологический оператор делает ставку на воспитание в населении региона новых ценностей

К неисчерпаемым богатствам нашей страны, и в частности Приморья, относятся твердые коммунальные отходы (ТКО). Вопрос лишь в том, чтобы эти богатства умно собрать, разделить, переработать и получить новые материалы и вещи, которые нам всем нужны и имеют реальную пользу. Эта проблема у нас сегодня решается в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы».

Огромный потенциал

Известно, что в ряде развитых стран до 60-70% отходов идет в переработку: Германия - 68%, Австрия - 58%, Словения и Бельгия - 54%. Это особенно ценно для тех из них, которые имеют ограниченные природные ресурсы. Но и богатым брезговать переработкой вторсырья не стоит - им это тоже выгодно и имеет немало положительных моментов. Например, нет жесткой необходимости расширять добычу некоторых полезных ископаемых, рубить больше леса, отводить земли под полигоны ТКО и санитарные зоны, изымая их на долгие годы из оборота. Задача превратить отход в доход - интересна и для населения, и для бизнеса. И Приморье в этом деле сегодня вышло на старт. Хотя раздельный сбор ТКО в экспериментальном порядке во Владивостоке практикуется уже несколько лет. Теперь, с января этого года, эта практика расширяется на весь край.

- Мусор - это проблема, отходы - вторичный ресурс, - отмечает генеральный директор КГУП «ПЭО», Антон БИБИКОВ. - Сортировка отходов для людей во многих странах - в порядке вещей. Я хочу, чтобы Приморье также вышло на этот путь, и, конечно, для жителей и организаций, с 2022 года будет предусмотрен пониженный тариф. Это есть в наших планах.

Пресс-секретарь Приморского экологического оператора Виктория САТДАРОВА отмечает, что до настоящего времени по краю сортируются и перерабатываются всего около 3% ТКО. Лучше с этим делом обстоит по Владивостоку, где в дело идет примерно 7%. Это результат того, что уже более года здесь работает мусоросортировочный комплекс. Цель же проекта перехода на раздельный сбор ТКО - в ближайшие несколько лет достичь, чтобы у нас собиралось, сортировалось и перерабатывалось до 15% отходов.

- Внедрение раздельного сбора на территории края будет происходить постепенно, - сказал первый заместитель КГУП «ПЭО» Сергей ЛАЗАРЕВ. - Мы определили пилотные территории для дуальной системы (дуальный сбор отходов предполагает два потока: разделение на вторсырье и то, что непригодно для переработки), это Владивосток, Артем и Надеждинский район. Далее поставим контейнеры для вторсырья в Дальнереченском, Хорольском и Пожарском районах, то есть там, где у нас уже есть мусоросортировочные комплексы.

Контейнеров стало больше

- За счет краевой поддержки нам, как региональному оператору, была выделена сумма, на которую закуплены 6,5 тысяч контейнеров для ТКО. Из них 1 тысяча непосредственно для раздельного сбора, - отметил Сергей Лазарев - эта тысяча контейнеров по нашему плану устанавливается около многоквартирных домов (МКД) в трех первых пилотных муниципалитетах.

Фактически это будет не замена контейнеров, а их дополнение. На придомовой контейнерной площадке в дополнение к прежним контейнерам с неперерабатываемыми отходами появится и цветной контейнер для сбора сортированных отходов. Он будет решетчатый, чтобы всем было видно, что в него складываются именно перерабатываемые ТКО. На каждом таком контейнере будут иллюстрированные указатели, информирующие жителей, что в него можно кидать. По этому поводу будет проведена и разъяснительная компания с управляющими кампаниями и администрациями районов и городов.

- Площадки под контейнеры придется расширить?

- Безусловно. Как только регоператор приступил к работе, расширились районы обслуживания. Теперь больше охват частного сектора, увеличено транспортное плечо. Как следствие, там требуется установка контейнеров, создание контейнерных площадок и их обустройство.

Регоператор по закону может вывозить ТКО только с контейнерных площадок. И пока еще имеющийся пакетированный сбор в частном секторе - это временная мера.

- И что в контейнер раздельного сбора можно будет складывать?

- Пластик, стекло, макулатуру и металл (жестяные и алюминиевые банки). Все, что перерабатывается. Но, важно отметить, что эти отходы должны быть чистыми. Если банка будет в масле, то она в качестве вторсырья непригодна. Мы, конечно, надеемся на разумность жителей, что они будут кидать в такой контейнер то, что разрешено.

И такой нюанс - если сейчас контейнеры от МКД вывозят транспортные компании, которые были назначены регоператором, то контейнеры с перерабатываемыми отходами будут обслуживаться только машинами регоператора. Наши мусоровозы будут брендированы логотипом «ПЭО», чтобы все видели, что приехали именно за перерабатываемыми отходами. Важно не допустить, чтобы в одну машину складывались и перерабатываемые, и неперерабатываемые ТКО. Тогда смысл в раздельном сборе на этом этапе теряется.

- Для жителей, наверное, удобнее сбрасывать все в мусоропровод, чем нести в отдельный контейнер. Это проблема? Важна же чистота отходов!

- Надеемся, что в мусоропровод будут сбрасываться только неперерабатываемые отходы - пищевые фракции, пластиковые тарелочки, вилочки, которые сложно дифференцировать для вторсырья. Все это должно попадать в контейнеры для неперерабатываемых отходов, а в контейнер для сортируемых отходов - то, что пригодно для переработки. Тем более что сейчас российские власти предложили законсервировать мусоропроводы во всех домах, а также перестать проектировать их в новостройках. Мы считаем, такое решение поможет более качественно и быстро реализовать систему дуального сбора в МКД.

У нас во Владивостоке на комплексе сортируются уже все отходы, которые поступают либо от транспортной компании, либо от регоператора. Но за счет сортировки отходов жителями и внедрения системы раздельного сбора будет больше процент качественного вторсырья.

- Не появляются ли у дворников и других работников УК или ТСЖ в связи с этим дополнительные обязанности?

- Ни для дворников, ни для ответственных за содержание конкретных контейнерных площадок никакие дополнительные обязанности раздельный сбор ТКО не накладывает. Человек сам дошел до контейнера - сбросил перерабатываемые отходы, а наша машина - отвезла. Здесь простой механизм.

- Но для этого у людей должна появиться определенная культура?

- Одним из наших приоритетных направлений станет экологическое воспитание, просвещение. Для этого на первом этапе мы будем размещать публикации на эти темы в интернете, соцсетях, в СМИ. Будем подключать телевидение - для информационных сюжетов о раздельном сборе ТКО. На втором этапе - проведение экологических акций, мастер-классов, интерактивов с населением.

В этом воспитании будем взаимодействовать с администрациями муниципалитетов и с УК, раздавать раздаточный справочный материал для размещения в МКД, чтобы и таким образом информировать население.

Отдельным направлением, мы считаем, является экологическое просвещение молодежи - школьников, студентов и ребят, начиная с детского сада. Ведь фундамент сознания закладывается лет с четырех! Для детей мы будем готовить материалы в легком стиле - это иллюстративный раздаточный материал. Они будут направляться в детские сады, школы, вузы. И готовим наше ноу-хау - проект мультфильмов для более легкого восприятия темы.

Отходы - в надежные пункты

- Жителям Владивостока, наверное, можно будет и самим продолжать сдавать ТКО на приемном пункте на ул. Бородинской?

- Мы надеемся, что с выходом из режима самоизоляции наш пункт станет снова работать на постоянной основе в прежнем режиме. Пока это все еще выглядит как акции, - говорит Сергей Лазарев. - Например, в июне пункт был открыт всего два раза за месяц. И люди недовольны - многие собирают эти отходы на балконах, в гаражах, в своих контейнерах и ждут, когда пункт откроется.

Приемный пункт в постоянном рабочем режиме удобен и нам, и жителям. Человек может ехать с работы мимо, и легко забросить сюда те фракции отходов, которые он насобирал в течение какого-то времени. Помимо тех фракций, для которых выставляются контейнеры раздельного сбора у МКД, здесь принимаются и опасные отходы - батарейки, лампочки, лекарства, светодиодные и люминесцентные лампы, техника, провода. Известно, что сбор опасных отходов помимо нас осуществляется и по каким-то частным проектам. Например, в некоторых супермаркетах для них устанавливают специальные контейнеры.

С ноября прошлого года этот приемный пункт посетили уже 6 637 человек, притом что здесь обычно принимают отходы один день в неделю. Рекорд - 800 человек за день! В очередной прием вторичного сырья, 4 июля, за несколько часов здесь было принято более трех тонн отсортированных отходов.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Действительно ли сегодня раздельно собранные отходы представляют интерес для бизнеса, который вовлекается в переработку вторсырья?

- У нас они все реализуются, и есть дополнительные заявки, то есть компании готовы принимать отходов в переработку больше, намерены заключать контракты. Они нуждаются во вторсырье.

- Макулатура и металл у нас действительно выглядят востребованными. Но остальное, поговаривают, невыгодно.

- Спрос есть на все. Востребованы и стекло, и жестяные и алюминиевые банки. Все, что уже сортируется, у нас забирается, чтобы затем отправиться на дальнейшую переработку для получения новых товаров.

Фото: Операторы надеются на разумность жителей, что они будут кидать в контейнеры то, что разрешено.

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