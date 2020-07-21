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Иностранных туристов будут встречать как родных

21 Июля 2020, 12:00 | Приморье

После нормализации эпидобстановки специализированный взвод туристической полиции полка патрульно-постовой службы займется обеспечением комфорта и безопасности российских и иностранных туристов во время их пребывания в Приморском крае.

В середине января на центральных улицах города появились мошенники. Они предлагали иностранным туристам сфотографироваться с очаровательными совами…

Совиный «развод»

После того как снимок делали на телефон туристов, предприимчивые нарушители закона начинали вымогать деньги, по тысяче рублей за снимок. Три рослых мужчины, как правило, выбирали в жертвы молодых девушек, которые не могли постоять за себя. Никаких разрешающих эту деятельность документов у мошенников не было, табличек с ценами и описанием услуг тоже. Неравнодушные граждане вмешивались в эти непристойные ситуации и объясняли встревоженным туристам, что можно не платить никаких денег и спокойно уйти. Мужчины, чей план обогащения таял на глазах, начинали выкрикивать что-то про свое несметное состояние, связи «с элитой», и объясняли, что такой «развод» - дело обычное для всей туристической сферы. При виде нарядов ППС неудавшиеся предприниматели бросались врассыпную, ведь они так и не оплатили прошлые штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Сейчас возможность возникновения таких ситуаций будет низкой, ведь туристическая полиция будет патрулировать пешие зоны в центре города, консультировать гостей краевой столицы и оперативно реагировать на попытки противоправных действий. Визуально отличить сотрудников туристической полиции можно будет по нарукавной повязке с надписями на русском и английском языках.

Полиглоты спешат на помощь

Подобные органы правопорядка уже действуют в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных туристских центрах в европейской части России. Идея создания такого подразделения в Приморском крае возникла в 2019 году, ведь обеспечение безопасности туристов является приоритетным моментом, отмеченным в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы. По сообщению УМВД России по Приморскому краю, все сотрудники нового подразделения пройдут необходимую подготовку, включающую курсы иностранных языков и обучения правилам общения с туристами. Всем желающим служить в туристической полиции, необходимо было владеть иностранными языками, в приоритете – знание английского, китайского, японского или корейского языков.

Туристическая полиция приступит к работе, как только позволит эпидемиологическая ситуация, уточнил заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ. «Специализированное туристское подразделение полиции формируется своевременно. Сейчас многие участники рынка туруслуг продолжают подготовку к наступающему сезону. Пандемия не продлится вечно, санитарные ограничения в туристской отрасли, розничной торговле, гостиничном и ресторанном бизнесе будут сняты. И когда этот момент наступит, во многом зависит от того, насколько тщательно мы все, жители региона, будем использовать маски, перчатки, соблюдать «социальную дистанцию» и другие санитарные требования», – объяснил Константин Шестаков.

Не нарушайте закон

В попытках самостоятельно защитить туристов от наглых мошенников, нередко можно перегнуть палку. Не стоит забывать, что возможности диалога с такими субъектами ограничены законодательством. «Каждый человек должен по мере своих возможностей проявлять гражданский долг и быть гостеприимным хозяином территории, на которую приехали гости, - уверена директор «Туристско-информационного центра Приморского края» Дарья ГУСЕВА. - Мы ведь тоже путешествуем и приезжаем в другие страны, где чувствуем себя гостями. И, конечно, нам было бы легче, если бы местные жители этих стран были гостеприимны и внимательны.

Если вы видите, что совершается какое-то противоправное действие, в данном случае, в отношении туриста, то можете обратиться в полицию. Вы вправе сделать недобросовестным гражданам замечание и объяснить им, что они нарушают законы РФ, оказывают давление на туристов. Можете зафиксировать эту ситуацию и обратиться с заявлением в контролирующие органы».

На фото: Туристы, особенно иностранные, часто нуждаются в поддержке, а иногда и защите.

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: туризм  безопасность  комфорт 



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