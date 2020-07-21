Догнать и перегнать себя

Развитие туристической отрасли начнут с возвращения к прежним объемам работы

На пресс-конференции правительства Приморского края обсуждали возможное начало туристического сезона, развитие гастротуризма в регионе и перспективы медицинского направления в туризме.

Пандемия держит границы государств закрытыми уже не первый месяц. С ее появлением стало понятно, что в 2020 году необходимо делать акцент на создание турпродуктов для россиян из других регионов, а не только для гостей из стран АТР.

Привлекательная гастрономия

Заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ отметил привлекательность Приморского края для внутреннего туриста. «Совместно с Ростуризмом мы хотим пойти по пути формирования профессиональных пакетных туров и чартерных рейсов крупных операторов, - рассказал Константин Шестаков. - Пока это только предложение, но оно уже сформулировано.

В этом году хочется развивать традиционное направление - гастротуризм - и создать турпродукт на базе ежегодных гастрономических фестивалей. Крупные туристские компании и операторы с большим интересом относятся к этой возможности. Мы хотели бы сделать акцент на основных продуктах, которые важны для региона и уже достаточно развиты: устрица, мидия, краб. Сейчас рассматриваем возможность пройти этот путь вместе с компанией «Русский минтай» и предложить форматы рыбного фестиваля и фестиваля тайги. Хочется, чтобы этот турпродукт был синергией возможностей производителей, переработчиков, рестораторов, туроператоров, транспортных компаний и Федерального агентства по туризму».

Константин Шестаков уверен, что это определенный процесс создания образа региона через гастрономию. По его словам, хочется сформировать профессиональный туристский продукт, чтобы при мысли о недорогих, но качественных морепродуктах в ресторанном исполнении люди сразу вспоминали Приморский край. Автоматически это позволило бы местным рестораторам и отельерам развернуться и почувствовать новые возможности от развития современного туризма.

Романтичный город у моря

Корейские туристы стали «первооткрывателями» романтических путешествий во Владивосток. Город посетили корейские блогеры и увидели в этой поездке прекрасную возможность для романтических туров. После этого к нам толпами повалила молодежь. Сначала фотографии на фоне ближайшего к ним европейского города, свидания на террасах с видом на закат, а затем и предложения руки и сердца на фоне мостов. Сейчас и жители других регионов Дальнего Востока приезжают во Владивосток, чтобы отметить годовщину свадьбы, а то и саму свадьбу. В рамках развития этого направления был придуман проект «Море любви». «Влюбленные туристы могут приезжать сюда в романтические и свадебные путешествия для красивых фотосессий, - рассказал руководитель агентства по туризму Приморского края Владимир ЩУР. - Планируется создание буклета с общей информацией о возможностях такого отдыха. Он будет включать в себя, помимо традиционных предложений, аренду транспортных средств, услуги визажистов, фотографов, прокат бальных платьев, съемки на локациях различных мест отдыха Приморья».

Спортивный регион

В прошлом году Владивосток стал беговой столицей по итогам марафона «ЗаБег», а ежегодный Владивостокский марафон, по версии журнала «Forbes», - это одна из причин посетить Владивосток. В государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы спортивный туризм прописан как направление приоритетное. Если бы не коронавирус, то в этом году город стал бы площадкой для проведения Чемпионата мира по Го. Это было беспрецедентным решением, ведь обычно чемпионат проходил только в ряде восточноазиатских стран.

Так как спортивные мероприятия являются событийными, то и пострадали они от пандемии существенно. В рамках поддержки этого направления была разработана программа грантов. «У нас есть линейка крупных событийных мероприятий. Мы усиливаем ее созданием программы поддержки: в этом году предусмотрено 8 грантов по одному миллиону рублей каждый. Эти деньги можно пустить на создание любого событийного мероприятия: гастрономического, культурного, спортивного. Такие турпродукты для региона очень важны, ведь они косвенно развивают и другие области: транспорт, общепит, гостиничную сферу», - объяснил Константин Шестаков.

Отдых с пользой

В последние годы в Приморье появилось новейшее медицинское оборудование, а оснащение клиник вышло на мировой уровень. Подготовка специалистов высокого уровня и появление услуг, которые ранее были недоступны, вызывают интерес у иностранных туристов. Они знают, что при поездке в Приморский край могут не только отведать морских деликатесов и посмотреть на места обитания леопардов, но и получить информацию о своем здоровье или воспользоваться какими-то медицинскими услугами, которые в родной стране недоступны по ряду причин.

Со стороны «Туристско-информационного центра Приморского края» проводится активное информирование туристов о возможности получения таких услуг. Центр активно сотрудничал с клиниками и проводил презентацию экспорта медицинских услуг в туризм, рассказывали об этом на V ВЭФ. Сами клиники также расширяют спектр услуг и предоставляют справочную информацию на нескольких языках на своих сайтах.

«Медицинский туризм для региона - новое направление, им начали заниматься с прошлого года, - объясняет Владимир Щур. – У нас, например, развита офтальмология, мы в этом направлении считаемся одними из лучших в мире. При высочайшем качестве стоимость на услуги в 2-4 раза ниже, чем у наших соседей. На все процедуры необходимо несколько часов, и человек еще успевает отдохнуть. Пользуются популярностью и услуги по родовспоможению в Приморье. У наших ближайших соседей, например, строго запрещено называть пол ребенка на УЗИ, а наблюдение начинают вести на более поздних сроках, чем в России. Поэтому молодые родители прилетают к нам за этими услугами. Также, корейским туристам пришлись по душе приморские косметологи. Это хорошо не только для развития туристических объектов, но и салонов. Медицинский туризм будет положительно влиять на экономику всего региона».

Туризм поддержат

Восстанавливать отрасль планируется с помощью государственных субсидий. Поддерживать будут операторов, работающих на местном туристическом рынке, причем размер фирмы значения не имеет.

В настоящее время ведется работа над расширением действия постановления правительства РФ №926 «О субсидиях на господдержку туроператоров внутреннего и въездного туризма», действующего с 2018 года. В перечень субсидируемых территорий вошли три дальневосточных региона: Приморский край, Республика Бурятия и Камчатский край.

Планируется, что эти меры помогут восстановиться и мелким игрокам туристического рынка. Эта субсидия позволит сделать туристический продукт максимально недорогим для конечного потребителя, поскольку туроператор получит часть средств на обслуживание каждого туриста из федерального бюджета. Это поможет перезапустить туристическую отрасль, сохранить рабочие места и привлечь в край туристов из других регионов страны.

Главной же мерой поддержки, которую обсуждали на пресс-конференции, стала субсидия из краевого бюджета субъектам туриндустрии на благоустройство мест туристского показа. Речь идет о проектах, направленных на развитие этнографического, экологического, пляжного и детского туризма. На благоустройство мест туристского показа планируется направить 10 млн рублей юридическим лицам и 47 млн рублей муниципальным образованиям. «Часть из этих денег ушла на обустройство пешеходных троп, - отметил Владимир Щур. - Одна из них уже доступна для прогулок на острове Попова. Еще два проекта реализуются в Хасанском районе - обустройство пляжей на территории Славянки и тропа в Безверхово. Если работы на территории пляжей начались с 14 июля, то обустройство тропы в Безверхово идет полным ходом. Из муниципальных образований также будет обустроен пляж Ахлестышева, который находится на острове Русском. Той инфраструктуре, которая уже есть на сегодняшний день, придается более качественный и современный статус. На эти цели выделены дополнительные средства».

Константин Шестаков призвал предпринимателей, которые уже ведут работы по благоустройству различных территорий, обращаться за подобными субсидиями. «Мы хотим стимулировать наших предпринимателей к вложению в это благоустройство. Это не полная компенсация расходов, а еще одна возможность вкладывать и получать в два раза больше» - отметил заместитель председателя правительства Приморья.

Для туристов в Приморье готовы открыть практически любые двери. Фото автора



Восточное кольцо

На пресс-подходе прозвучал вопрос о том, развивается ли проект «Восточное кольцо России», который в свое время объявлялся перспективным и призванным реализовать разносторонний потенциал дальневосточных и сибирских регионов как места отдыха и путешествий. «На ТТФ мы с профильными министрами обсуждали необходимость или отсутствие необходимости проекта «Восточное кольцо России» в том формате, в котором он находится сейчас, - ответил Константин Шестаков. - Приморский край нужен всем как туристский и транспортный хаб. Это аксиома, которую никто не оспаривает. Нужно ли это все формировать под названием зонтика «Восточное кольцо»? В виду того, что не так много партнеров готовы идти с нами в ногу, может быть это и не имеет смысла. Продвигать Дальний Восток и Приморский край, как центр туристской активности, – наша данность. Мы будем делать это всегда. Мы вместе с коллегами часто презентуем общие туристские возможности. Нам очень важно, чтобы продвигались, например, Бурятия, Якутия, Камчатка, Сахалин. Пути туда лежат через Владивосток, и мы получим толику своего туристского счастья, и будем рады продвигать любой проект под любым названием, которое объединяет нас. Сейчас важно уйти от укрупненных, непонятных, зонтичных брендов и вернуться к понятным, профессиональным пакетным турам, которые бы объединяли несколько регионов. Для нас это понятнее и эффективнее».

Пройти комиссию

Из-за сложной эпидемиологической ситуации объекты размещения были вынуждены приостановить свою работу. Для ее возобновления после того, как это станет возможным, необходимо проинформировать агентство по туризму и затем пройти мониторинг. «Это строгое правило, - объяснил Владимир Щур. – К сожалению, на данный момент из 1248 средств размещения мы имеем только 302 уведомления о желании возобновить свою деятельность. Как только будут сняты ограничительные меры, начнется полноценный туристический сезон, да, с ограничениями: социальная дистанция, маски и т.д, но начнется. Ни одно средство размещения не будет допущено к работе, пока не пройдет проверку административной комиссии.

Юридические и физические лица, которые приступят к работе без подтверждения их соответствия санитарным требованиям, будут привлекаться к административной ответственности. И в случае, если ваша структура попала в список недобросовестных субъектов, в ближайшее время рекомендую предпринять шаги по исправлению ситуации. Наша первоочередная задача – обеспечить безопасность людей, которые планируют отдохнуть на данной территории».

На данный момент в Приморском крае официально возобновлена деятельность крупных гостиниц, в настоящий момент работают более 90 таких объектов. Следующим шагом предполагается возобновление работы баз отдыха, хостелов и санаториев.

КСТАТИ

Туристы голодными не останутся

Согласно исследованиям Международного этногастрономического центра множество семей с детьми отказываются от посещения России, потому что не понимают, чем будут кормить детей. Этой проблемы в Приморском крае нет, а вот развлечения развиты еще не так хорошо.

«Приморье – это европейская кухня, - уверен заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ. - Владивосток стал так заметен в мире гастрономии, что найти здесь блюда для ребенка не будет сложной задачей. Для гостей из стран АТР это тоже не станет проблемой, ведь у нас работает множество паназиатских ресторанов, открыты рестораны традиционной корейской кухни. Поэтому главной задачей в развитии семейного туризма все-таки является создание контента. Нам понятно, зачем сюда едет молодежь и люди старшего возраста. А вот у семей с детьми не так много поводов для посещения региона. Для нас – это огромная возможность развития, как с точки зрения гастрономии, так и с точки зрения развлекательного контента».

На верхнем фото: Еще не все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, сняты в Приморье, а местные власти уже готовятся к возвращению гостей.

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



