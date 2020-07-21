Воды и света хватит всем

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Муниципалитеты Приморья окажут поддержку предпринимателям в решении вопросов техприсоединения
Помощь в подключении объектов к инженерным сетям приморским предпринимателям окажут специальные муниципальные комиссии. В них включат сотрудников профильных управлений местных администраций, а также представителей ресурсоснабжающих организаций. Важно, что в этом году порядок работы комиссий был доработан с учетом мнения предпринимательского сообщества Приморья.
Комиссии уже действуют в 10 муниципалитетах Приморья: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Арсеньеве, Большом Камне, Надеждинском, Спасском, Шкотовском и Михайловском районах. Их главная цель – сокращение сроков строительства линейных объектов для бизнеса. Специалисты помогут при выдаче технических условий, согласовании проектной документации, а также проконсультируют в случае размещения объектов в зонах с особыми условиями использования территорий.
Как уточнил директор департамента проектного управления Инвестиционного агентства Приморского края Александр ШАДРИН, если у предпринимателя возникают сложности с подключением к сетям, он вправе обратиться в профильное управление администрации города и района. После чего глава территории инициирует заседание, на котором совместно с сетевой организацией вырабатывается компромиссное решение.
Изначально комиссия, занимающаяся решением проблем с техприсоединением, действовала только во Владивостоке, теперь же аналогичный орган появился и в других крупных муниципалитетах Приморья. Разработка положения о создании муниципальных комиссий – результат усилий профильной рабочей группы, созданной при правительстве края. В ее состав входят предприниматели, представители деловых объединений и органов власти.
- Положение о работе муниципальных комиссий существовало и в прошлом году, однако оно, на мой взгляд, нуждалось в дополнении. Соответствующая инициатива по внесению изменений в документ была поддержана председателем правительства Приморья Верой ЩЕРБИНА. Правовой акт вступил в силу в апреле этого года, но, к сожалению, из-за режима самоизоляции, комиссии не смогли заработать в полную силу. Сейчас предстоит наработать опыт решения проблем бизнеса данным путем, – рассказал член всероссийского делового объединения «Деловая Россия» и один из разработчиков положения о работе муниципальных комиссий Сергей ДРЕМИН.
- В прошлом году наша компания проводила контрольную закупку. Мы обратились с заявлениями на подключение к сетям электроснабжения, водоснабжения и канализации во Владивостоке. Результат нас устроил – вопросы были решены в сроки, предусмотренные регламентом. Но я допускаю, что в других муниципалитетах ситуация с подключением может быть совсем другой, - рассказал участник рабочей группы проекта «Строительство», представитель общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Алексей ПОВЯКАЛО.
- В Анучинском районе проблем с подключением к инженерным сетям я не наблюдаю. Ресурсоснабжающие организации реагируют на обращения быстро, всегда идут навстречу предпринимателям. Единственным ограничением может быть нехватка мощностей, но в районах, где нет энергоемких предприятий, этот вопрос стоит на так остро, - отметила руководитель комитета по развитию женского предпринимательства «Опоры России» Лариса БУТЕНКО.
Напомним, что по итогам 2019 года Приморье заняло 34 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По мнению губернатора края Олега КОЖЕМЯКО, стремительная динамика (42 ступени вверх за два прошедших года) – это результат слаженной трудоемкой работы команды федеральных властей, правительства Приморского края, Агентства стратегических инициатив и предпринимательского сообщества, которая направлена на улучшение деловой среды и преодоление барьеров для ведения бизнеса в Приморье. Кроме того, улучшение условий для ведения бизнеса является одной из главных задач государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.
Досье "Золотого Рога": На заседаниях рабочих групп предприниматели совместно с представителями органов власти могут выработать эффективные решения насущных проблем. Встречи проходят по 12 направлениям – это ЖКХ, энергетика, лицензирование, инвестиции и другие. Чтобы принять участие в заседании профильной рабочей группы, достаточно обратиться в краевое Инвестагентство по номеру телефона: 8-962-339-95-00 (Александр Шадрин). Ознакомиться с расписанием заседаний можно на Инвестиционном портале Приморья. В связи с сохраняющимся в регионе режимом повышенной готовности встречи проходят в формате видеоконференцсвязи.
На фото: Помогать бизнесу в подключении к объектов к инженерным сетям будут специальные муниципальные комиссии.
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Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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