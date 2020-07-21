Адаптировались к сложностям

Экономика Приморья удерживает позиции выше среднероссийских показателей

Пандемия коронавируса и введенные для борьбы с ней ограничительные меры серьезно ударили как по мировой, так и по российской экономике. Наиболее жесткие ограничения действовали в апреле и мае, однако, несмотря на неблагоприятные условия, в Приморье удалось не допустить резкого снижения экономических показателей.

По предварительным итогам первого полугодия 2020 года, снижение валового регионального продукта Приморского края оказалось более скромным по сравнению с общероссийским показателем. При этом по ряду отраслей зафиксирована положительная динамика.

Обвала не произошло

По данным представленного Федеральной службой государственной статистики доклада «Социально-экономическое положение России» за январь-май 2020 года, в Приморском крае зафиксировано незначительное снижение промышленного производства – его уровень составил 98,6% к аналогичному периоду прошлого года. При этом в отдельных отраслях наблюдается положительная динамика. В частности, региону удалось превзойти прошлогодние показатели по таким видам деятельности, как «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (103,1% год к году); «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (113%).

Индекс промышленного производства в Приморье по итогам января-мая 2020 года превысил среднероссийские показатели. Положительную динамику продемонстрировали сельское хозяйство и строительство. Возрос также объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых». В январе-мае 2020 года он составил 10,2 млрд рублей, или 101,1% к январю-маю 2019 года. В обрабатывающих производствах отгружено товаров и оказано услуг на 111,5 млрд рублей, что составило 107,5% к январю-маю 2019 года.





- Безусловно, пандемия оказала влияние – особенно в части взаимодействия с контрагентами, которые ощутили на себе влияние негативных факторов намного сильнее. Правительством Приморского края были предприняты беспрецедентные меры по поддержке работоспособности всех промышленных предприятий: они останавливались всего на одну неделю. Кроме того, ни на день не останавливались предприятия горнодобывающей отрасли и оборонный комплекс, судостроение и судоремонт. Благодаря совместной работе руководства края и руководства предприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности у нас не возникло крупных вспышек заболевания COVUD-19 на предприятиях. Это положительно сказалось на экономических показателях, - прокомментировал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей КАЛИТИН. – Вторым благоприятным фактором стало изменение курса рубля к иностранным валютам. Многие приморские предприятия являются экспортерами, и их выручка увеличилась. Безусловно, это также повлияет на показатели по итогам года. Также мы не допустили значительного сокращения штатной численности предприятий. Государство оказывало предприятиям поддержку в виде кредитов, что позволило им не просто остаться на плаву, но и показать стабильный результат по итогам первого полугодия.





- По итогам первого полугодия поступления от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Приморья составили 42 млрд рублей, что на 9,7% ниже фактических поступлений аналогичного периода прошлого года. Оперативная прогнозная оценка валового регионального продукта за январь-май 2020 года – 901 млрд рублей, или 98% относительно пяти первых месяцев прошлого года. Благодаря тому, что промышленные предприятия практически не останавливались, этот сектор потерял не много. Неплохо выглядит транспорт, а телекоммуникации и связь дают незначительный рост, - отметила министр экономического развития Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО.

Акцент на быстрые результаты

В конце июня правительством России был подготовлен и передан на рассмотрение президенту Владимиру ПУТИНУ план восстановления экономики после эпидемии COVID-19. Целевыми показателями исполнения плана являются устойчивый рост реальных доходов граждан, снижение уровня безработицы менее чем до 5%, а также обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Предполагается, что документ начнет действовать уже в июле. Что касается регионального уровня, то, по мнению экспертов, в Приморском крае следует сделать ставку на проекты с короткими сроками реализации и окупаемости, а также на создание максимально комфортных условий для предпринимательства.





- Сегодня необходимо продолжать работу по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства. При этом важно учесть опыт послаблений, сделанных для бизнеса во время действия ограничительных мер по коронавирусу, и, возможно, продлить действие льгот, - убежден доктор экономических наук, советник директор Школы менеджмента и бизнеса ДВФУ Виктор БЕЛКИН. – Кроме того, Приморью необходимы и крупные проекты с быстрой отдачей - например, более глубокая переработка древесины и развитие производства мебели. Важным направлением в кризисное время является дорожное строительство, предполагающее использование большого объема местных стройматериалов и значительную занятость. И, конечно, следует продолжать работу по развитию туристической инфраструктуры, чтобы в Приморский край хотели приехать не только в «высокий» сезон, а в течение всего года.





- Государство должно сделать условия ведения бизнеса максимально комфортными. В Приморье хорошо зарекомендовали себя режимы Свободного порта Владивосток и территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Они не предполагают финансовую поддержку со стороны государства, но предполагают значительные послабления в части получения земельных участков, налоговой нагрузки, административного контроля. Сегодня СПВ и ТОРы – это тысячи резидентов, создающих новые рабочие места. По такому же принципу – льготы в обмен на инвестиции – работает программа «квоты под киль», позволившая обеспечить заказами судостроительную отрасль Приморья. Следовательно, режимы благоприятствования бизнесу необходимо сохранять и расширять, - уверен кандидат экономических наук по специальностям «финансы, денежное обращение и кредит» и «экономика и управление народным хозяйством», финансовый консультант Максим КРИВЕЛЕВИЧ.

Напомним, что по итогам 2019 года Приморский край занял 34-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По словам губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО, улучшение инвестиционного климата является важным направлением в работе регионального правительства. Среди прочего, эффективными признаны как финансовые, так и нефинансовые механизмы поддержки малого предпринимательства: респонденты высоко оценили доступность кредитных продуктов, предоставляемых институтами развития. Добавим, что поддержка МСП является одним из приоритетов государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

МНЕНИЕ

Губернатор Приморского края Олег КОЖЕМЯКО:

- Мы на протяжении уже двух лет слаженно работаем по всем направлениям, оценка которых входит в Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Конечно, у нас остается еще много нерешенных вопросов, но мы уверенно двигаемся вперед и каждый год на 20 позиций улучшаем свой показатель. Приморский край взял хороший темп и уже в числе первых 40 субъектов. Есть динамика, и есть над чем работать».

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



