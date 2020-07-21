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В Приморье нарушителей режима изоляции продолжают штрафовать
В Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности с соблюдением важных правил, таких как ношение масок, социальная дистанция.
Административные комиссии по всему краю следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах оказания услуг и торговли, включая ярмарки и рынки, стадионах, в общественном транспорте и других местах скопления людей. Такие объекты находятся под контролем интеллектуальной системы видеонаблюдения. Нарушителей санитарных правил ожидают штрафные санкции, для предприятий – вплоть до запрета оказывать услуги.
Также лица с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», которым установлена легкая степень течения заболевания, и которые проходят лечение в домашних условиях, а также граждане, которые контактировали с лицом, у которого подтверждено наличие COVID-19, должны в обязательном порядке соблюдать требование о полной изоляции. Роспотребнадзор напоминает: нарушителей могут привлечь к административной и даже уголовной ответственности.
«Данным лицам запрещается покидать место своего жительства и контактировать с иными гражданами, не проживающими совместно с ними. Бессимптомное течение заболевания или его течение в легкой форме не является основанием для несоблюдения режима строгой изоляции, поскольку, нарушая указанный режим, вы подвергаете опасности окружающих, которые в результате заражения могут переносить заболевание совершенно иначе, вплоть до летального исхода», - отмечают санитарные врачи.
Напоминаем, что жителей края по-прежнему просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
Действующим законодательством предусмотрено, что административный штраф за самовольное нарушение санитарного режима составляет от 15 до 40 тысяч рублей.
Если же в результате нарушения режима изоляции больные или «контактеры» своим безответственным поведением причинят вред здоровью других людей или, тем более, если их самовольный выход из дома впоследствии станет причиной смерти невинного человека, они будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей либо к уголовной ответственности по статье 236 УК РФ.
На фото: Маски все еще стоит носить…
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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