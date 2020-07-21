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Во Владивостоке на улице Маковского кипит работа
На улице Маковского – одной из важнейших магистралей Владивостока – началась укладка верхнего слоя дорожного покрытия, после чего здесь отремонтируют пешеходные зоны и установят новое ограждение из металлоконструкций взамен старого бетонного. Ремонтные работы ведутся с опережением графика.
Протяженность ремонтируемого участка дороги – около 3,5 км. Средства на ремонт в размере 308 млн рублей выделены из федерального бюджета.
По словам Юрия ТРУНОВА, и.о. начальника городского управления дорог и благоустройства, улица Маковского непростая: это и перепады высот, и наличие протяженной системы ливневой канализации, которую надо было отремонтировать и прочистить. Поэтому специалисты администрации Владивостока принимают все необходимые меры для того, чтобы подрядчик выполнил возложенные на него обязательства.
«Деньги на ремонт выделены серьезные, важно, чтобы они были использованы по назначению, а сами работы – выполнены в срок и качественно, – подчеркнул глава города Олег ГУМЕНЮК. – Улица Маковского – это важная дорожная артерия, она соединяет Владивосток с его пригородом и другими муниципалитетами. По ней ежедневно тысячи людей едут на отдых к морю и на дачные участки. И, конечно, это направление в аэропорт. По тому, какая дорога встречает гостей, будут судить обо всем городе. А уезжая, туристы должны хотеть сюда вернуться».
Светлана СМИРНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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