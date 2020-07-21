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Административные комиссии торговле расслабиться не дают
Кроме того, в Приморье задействуют общественных наблюдателей
Министерством промышленности и торговли Приморья организована горячая линия народного контроля, по которой жители края могут сообщить о нарушениях противоэпидемического режима на ярмарках и сельскохозяйственных рынках.
Как уточнил министр промышленности и торговли региона Сергей Калитин, любой житель может сделать фотографию нарушения правил санитарного режима (использование масок, соблюдение «социальной дистанции») и направить информацию на горячую линию с помощью мобильного приложения WhatsApp на номер 8-914-703-14-90.
«В сообщении необходимо указать наименование и адрес торгового объекта. После получения сообщения на место будет направлена административная комиссия соответствующего муниципалитета, которая проверит информацию, и в случае если факт нарушения подтвердится, применит меры к нарушителю», – уточнил министр.
Напомним, что сельскохозяйственные ярмарки возобновлены в крае с 12 июля. Непременным условием проведения ярмарок является соблюдение масочно-перчаточного режима, регулярная дезинфекция, соблюдение «социальной дистанции» всеми гражданами. Контролировать соблюдение санитарного режима в местах скопления людей, в том числе на ярмарках, поможет система видеофиксации.
Помочь административным комиссиям контролировать соблюдение санитарного режима на предприятиях, в местах массового скопления людей готовы и общественные наблюдатели.
Напомним, административные комиссии созданы для того, чтобы вести разъяснительную работу и выявлять нарушителей требований режима повышенной готовности.
И их работа, как выясняется, достаточно действенная. Так, в одном из придомовых магазинов Владивостока корреспонденту «Золотого Рога» было категорически отказано в продаже товаров, поскольку на нем не было маски. Продавец объяснила, что у них проходят регулярные проверки, и она не хочет неприятностей. Маска, конечно же, была, ее корреспондент снял для проверки торговой точки. После того как он надел маску, товар благополучно был отпущен.
Кроме того, проверки проходят и на базах отдыха края. 17-19 июля агентство по туризму Приморского края совместно с муниципалитетами провели ряд рейдов, чтобы проверить, соответствуют ли коллективные средства размещения условиям возобновления деятельности. Как сообщил руководитель агентства по туризму Владимир ЩУР, за несколько дней в крае проверено 27 объектов. В Хасанском районе составлено шесть протоколов о нарушениях и два предписания на закрытие за многочисленные нарушения, во Владивостоке – один протокол, в Шкотовском районе, Находкинском и Артемовском городских округах нарушений не выявлено.
И не забывайте, что жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - 1,5 метра.
На фото: Covid-19 никуда не делся, и работники торговли должны это понимать. А если нет, то осознать опасность им помогут контролирующие инстанции и ответственные граждане.
Фото автора
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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