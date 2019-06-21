Инвесторы в Приморье идут лесом

Из-за неразберихи в лесной отрасли региона, проекты лесопромышленников, которые могли бы дать дополнительные рабочие места и налоги, не выходят на полную мощность

В Приморском крае лесная отрасль традиционно была и остается одним из приоритетных направлений развития экономики. Однако проблем в лесном комплексе накопилось такое множество, что даже приоритетные инвестиционные проекты региона не могут развернуться и выйти на полную мощность.

Так, завод по производству трехслойного паркета в Дальнереченске ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ», вошедший в 2008 году в программу приоритетных инвестиционных проектов России, до последнего года реализации и по настоящее время обеспечивается сырьем только на 80%. И, по словам руководства предприятия, данный проект не выходит на окупаемость, сообщает газета «Золотой Рог».

В лесной стране нет леса?

Проблемы лесной отрасли Приморья поднимались в рамках заседания членов клуба «Нам Здесь Жить», состоявшегося во Владивостоке в июне. В ходе мероприятия представитель компании «ЛЕС ЭКСПОРТ» отметил, что завод по производству трехслойной паркетной доски был построен за период с 2008 по 2011 годы, благодаря привлечению иностранных инвестиций и участию в государственной программе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Но из 140 проектов, заявленных по всей России, было реализовано только 14, три из них – с приморской пропиской. Столь малое количество реализованных проектов объясняется необеспеченностью лесами.

Несмотря на то, что участие в программе приоритетных национальных проектов предполагало обязательство государства обеспечить производственные мощности сырьем, такой поддержки не оказывалось. Например, компания «ЛЕС ЭКСПОРТ» ни одного участка не получила в «добровольном» порядке – все площади были переданы предприятию по решению суда. Но еще на стадии их получения начались трения с общественной природоохранной организацией (WWF), и в итоге по поручению первого заместителя председателя Правительства России Виктора ЗУБКОВА, предприятие обязали отказаться от 40,5 тыс. га леса, а также от рубки в орехово-промысловой зоне на площади 41,2 тыс. га. Впрочем, взамен этой территории компания ничего не получила.

На момент начала реализации инвестиционного проекта необеспеченность сырьем достигала 71%, к 2012 году этот показатель снизился до 20%. Несмотря на нехватку древесного сырья, компания хотя и продолжает работу, продолжает развивать и совершенствовать лесопереработку, но не может работать в полную мощность и достичь заявленных в проекте финансовых показателей. Оборудование предприятия простаивает, а часть персонала пришлось сократить.

Досье «Золотого Рога»: Предприятие «ЛЕС ЭКСПОРТ» 22 года работает на рынке Приморского края. В штате компании трудится 618 сотрудников. Оборот товарной продукции за первый квартал 2019 года составляет 538,1 млн рублей, 104,7 млн рублей – налоговые отчисления. Основные рынки сбыта представлены крупными торгово-строительными сетями по всей России: от Москвы до Владивостока.

Обрубленные мощности лесопромышленников

Проблема нехватки древесины носит не локальный характер в Приморье. Так, из более чем 400 лесопользователей региона, порядка 15-20 компаний, которые занимаются глубокой лесопереработкой, испытывают серьезные проблемы с сырьем. А в течение последних восьми лет в регионе не происходит распределение лесов среди основных участников рынка: не проводится ни конкурсов, ни аукционов при наличии свободных участков.

«Во времена СССР расчетная лесосека – научно обоснованный годовой объем не истощительной заготовки древесины – в Приморье составлял почти 11 млн кубов. Сюда входил спелый или перестойный лес, который падает, если его не заготовить. Сегодня расчетная лесосека составляет 7,4 млн кубов, а регион готовит всего 4,5 млн. При этом государство тратит средства на содержание леса, который со временем приходит в негодность: он гниет, горит в пожарах, на тушение которых привлекаются арендаторы: они тушат и свои, и соседние участки. А леса продолжают выводиться из хозяйственного оборота, запрещаются рубки ухода. Поэтому как сегодня можно говорить о неэффективности отрасли, если зрелый лес не дают заготовить предприятиям? И эта проблема не решается годами: за последние восемь лет не проведено ни одного аукциона или конкурса по распределению лесных участков. Мы даже обращались к Юрию Петровичу ТРУТНЕВУ с этой проблемой, но пока что дело не сдвигается с мертвой точки», – отметил в своем докладе член Совета директоров, вице-президент ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ» Денис КОНДРАТЮК.

По словам эксперта, пока ситуация сохраняется в текущем виде, предприятия Приморья не могут развиваться. Например, завод по производству паркета в Дальнереченске при необходимом объеме сырья, смог бы выйти на проектную мощность и обеспечить краевой бюджет дополнительными 200 млн рублей налоговых отчислений, а также трудоустроить почти 900 человек. Но из-за нехватки древесины, проект невозможно вывести к заветным показателям.

«Под эгидой программы приоритетных национальных проектов мы закупили несколько лет назад оборудование для нового завода по производству шпона. Несмотря на сложившуюся ситуацию в отрасли, мы решили начать строительство нового предприятия – ведь дорогостоящее оборудование уже было куплено, а губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО обещал навести порядок в лесной отрасли. Но в текущих условиях будущее нового завода довольно туманно – необеспеченность древесиной может существенно изменить и этот инвестиционный план. Поэтому проблему нехватки сырья необходимо срочно решать: под угрозу ставится не только реализация новых проектов, но и работа уже существующих предприятий Приморья», – поделился член Совета директоров, вице-президент ЗАО «ЛЕС ЭКСПОРТ».