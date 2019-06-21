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Во Владивостоке начинают ремонт еще 10 улиц

21 Июня 2019, 08:40 | Приморье

В ближайшее время также пройдут процедуры на поиск подрядчиков для ремонта ещё двух участков на Русском острове

В управлении дорог и благоустройства городской администрации рассказали, на каких улицах в ближайшее время начнутся работы по ремонту дорожного полотна. Новый асфальт появится на 10 улицах города и одной - Русского острова. Подрядчики для ремонта двух других дорог на острове будут определены в ближайшее время, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

Так, подрядная организация «ФедералСтрой» займётся ремонтом улиц Маковского (от остановки «Перевал» до остановки «Фабрика Заря»), Октябрьской (от Океанского проспекта до Партизанского проспекта), Океанского проспекта (от Светланской до Октябрьской), улиц Некрасовской, Капитана Шефнера и дороги в посёлок Поспелово.

«На дороге в посёлке Поспелово дорожники уложат новые водопропускные трубы, заменят слабые грунты и уложат новый асфальт на участке протяженностью почти 3,5 километра», - рассказали специалисты, добавив, что в ближайшее время также пройдут процедуры на поиск подрядчиков для ремонта ещё двух участков на Русском острове - в Парисе и на улице Экипажной.

Помимо этого, определился и подрядчик, который будет ремонтировать дорогу по проспекту 100-летия Владивостока (от железнодорожного переезда на Постышева до поворота к школе № 38), улицу Фонтанную (от Уборевича до Алеутской), Уборевича (от Партизанского проспекта до Суханова), проспект Красного Знамени (от дома № 57 до кольца Инструментального завода), а также улицу Снеговую. Этими работами займут специалисты из ООО «СКАБ».

Фото из архива

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: дороги  ремонт  Русский 



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