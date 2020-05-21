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В Приморье закрывают магазины на 15 суток

21 Мая 2020, 13:57 | Приморье

15 внеплановых проверок по выявлению нарушающих санитарно-эпидемиологических требования предпринимателей провели за текущую неделю в Приморье. Об этом доложили губернатору края Олегу Кожемяко во время заседания оперативного штаба по коронавирусу в среду, 20 мая.

Руководитель территориального управления Роспотребнадзора Татьяна Детковская сообщила, что на сегодняшний день проходят еще четыре контрольных мероприятия: два в Партизанске, по одному во Владивостоке и Шкотовском районе.

«В отношении пяти предприятий уже вынесено решение о приостановке деятельности на 15 суток, из них два магазина во Владивостоке и один в Находке. На 10 суток также приостановлена работа трех объектов, расположенных в Уссурийске», – уточнила глава ведомства.

Олег Кожемяко подчеркнул, что снижение роста заболеваемости – задача, которая стоит не только перед контролирующими органами и органами исполнительной власти, но и всеми жителями Приморского края. Каждый может внести свой вклад в ее решение, в частности, если не будет поощрять деятельность недобросовестных предпринимателей, отказывающихся следовать установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям.

«Если вы вызвали такси, а водитель не соблюдает санитарные требования, не нужно поощрять его и садиться в машину. Водитель обязательно должен быть в маске и желательно в перчатках. Это же касается пассажира. Только вместе мы можем предотвратить возникновение новых вспышек заболеваемости и сделать так, чтобы прирост инфицированных снижался», – заявил Губернатор.

Глава региона отметил, что в Приморье продолжается проведение рейдовых мероприятий, направленных на выявление нарушителей санитарно-эпидемиологических требований среди жителей края.

«По итогам проведения рейдовых мероприятий за истекшие сутки составлено 120 протоколов об административных правонарушениях. В судебные органы для принятия решений направлено 146 материалов, рассмотрены 103 дела, по 47 – назначено наказание в виде административного штрафа. Органами местного самоуправления в Роспотребнадзор направлен 31 материал по выявленным фактам несоблюдения санитарных требований деятельности различных организаций», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор также обратил внимание участников заседания на то, что в Приморском крае в настоящее время принимаются все меры, способствующие скорейшему поэтапному снятию существующих ограничений.

«Сегодня принимаются все меры, которые позволят подойти к поэтапной отмене ограничений, парализующих экономику и создающих дополнительные сложности для людей», – подытожил Олег Кожемяко.
 

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: торговля  коронавирус  штрафы 



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