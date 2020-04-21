На 30% снижены цены на социально значимые товары в Приморье

Социальная программа «Доступное Приморье» стартовала в регионе. Продукты по сниженным ценам можно приобрести в 18 муниципальных образованиях Приморского края

По словам министра промышленности и торговли края Сергея Калитина, в программу вошли 24 социально значимых продукта питания. В магазинах они обозначены фирменным логотипом «Доступное Приморье» и оранжевыми ценниками.

«Торговые сети снизили торговую надбавку. В рамках программы мясо, молоко, хлеб, бакалейные товары, овощи можно приобрести на 20-30% дешевле. Мы будем учитывать пожелания жителей края и дополнять основной набор другими продуктами питания», – отметил министр.

Запуск социальной программы «Доступное Приморье» инициировал губернатор края Олег Кожемяко. На сегодняшний день продукты по сниженным ценам можно приобрести в 150 магазинах крупных торговых сетей в 18 муниципальных образованиях.

Фото предоставлены ТС «Самбери»