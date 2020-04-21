Из бюджета Приморского края 1,525 млрд рублей будет направлено на борьбу с коронавируом

Доплаты врачам, приобретение дополнительного оборудования для больниц, меры поддержки малого и среднего бизнеса, а также граждан, находящихся под угрозой увольнения, предусмотрели – финансирование этих мероприятий дополнительно предусмотрели в бюджете Приморского края. Корректировки в закон приняли на дистанционном заседании Законодательного Собрания региона во вторник, 21 апреля.

Поправки в главный финансовый документ Приморья озвучила первый вице-губернатор, председатель Правительства региона Вера Щербина. По ее словам, общий объем доходов в 2020 году увеличивается на 3,7 миллиарда рублей за счет поступлений из федерального бюджета и составит 141,3 миллиарда, общий объем расходов – 163,9 миллиарда.

«Расходы бюджета в целом увеличиваются на 6,6 миллиарда рублей, в том числе за счет федеральных средств и прочих безвозмездных поступлений на 3,7 миллиарда рублей, краевых средств – 2,9 миллиарда. Увеличение расходной части краевого бюджета за счет собственных средств направлено, прежде всего, на предотвращение распространения на территории края коронавирусной инфекции и снижение потерь экономики Приморья от проводимых ограничительных мероприятий. В целом на эти мероприятия будет направлено из краевого бюджета 1,525 миллиарда рублей», – обозначила Вера Щербина.

Так, 500 миллионов рублей будет дополнительно направлено на увеличение средств резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Министерство здравоохранения получит 60 миллионов рублей на приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов, расходных материалов и дезинфицирующих средств, 49,5 миллиона рублей – на приобретение, установку модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 45 миллионов рублей – на приобретение медицинского и немедицинского оборудования для их оснащения.

Министерству труда и социальной политики предусмотрели 37,9 миллиона рублей на предоставление субсидий работодателям на возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения. 11,5 миллионов рублей – на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Приморья, в связи с введением режимов неполной занятости и простоя, связанных с распространением коронавируса. 24,3 миллиона рублей – на увеличение размера материальной поддержки до 12 130 рублей в месяц для безработных граждан, принявших участие в общественных и временных работах.

«Действительно, сейчас у нас введен режим полной самоизоляции, но мы готовы, в том числе в финансовом плане, развернуть общественные работы на всей территории Приморья. Чтобы можно было временно трудоустроить людей, которые сейчас находятся под угрозой увольнения или в отпуске без сохранения заработной платы», – сказала замруководителя региона.

Министерству культуры и архивного дела направят 19,5 миллиона рублей на финансовую поддержку краевых государственных учреждений культуры, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Министерству строительства края выделят 25 миллионов рублей на строительство краевой клинической инфекционной больницы во Владивостоке.

Министерству промышленности и торговли предусмотрели 750 миллионов рублей на предоставление субсидии энергоемким организациям горнодобывающей промышленности для частичной оплаты электроэнергии, потребленной на производственные нужды.

За счет средств федерального бюджета на предотвращение распространения в Приморье COVID-19 направлено 145,2 миллиона рублей, в том числе 18,1 миллиона рублей – на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких, 57 миллионов рублей – на оснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда учреждений здравоохранения для оказания медицинской помощи больным коронавирусом. 70,1 миллиона рублей предусмотрели на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь гражданам, у которых выявили заболевание. В 129,8 миллиона рублей оценили неотложные меры на поддержку субъектов МСП.

«Еще одна дополнительная сумма в 701,4 миллиона рублей из федерального бюджета поступила вчера – это дотация на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого коечного фонда. С федеральными органами власти продолжаем взаимодействие по данному вопросу», – подчеркнула председатель Правительства.

В области социального обеспечения населения Приморского края увеличиваются расходы на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны на 4,7 миллиона рублей, на предоставление денежной выплаты семьям с детьми на приобретение или строительство жилья – на 356 миллионов рублей.

Кроме того, министерству имущественных и земельных отношений предусмотрено 550 миллионов рублей на обеспечение жильем детей-сирот. Предполагается использовать средства от продажи гостиницы «Хаятт».

«Средства от продажи поступили в краевой бюджет. Мы отражаем их в доходной части и предлагаем направить на приобретение жилья для детей-сирот», – сказала Вера Щербина.

В области образования дополнительно выделяются средства из краевого бюджета на капитальный ремонт зданий муниципальных школ в сумме 112 миллионов рублей, 80 миллионов рублей – на строительство школы в жилом районе Патрокл Владивостока, 70 миллионов рублей – на приобретение медико-биологических кабинетов для общеобразовательных учреждений.

Объем бюджетных средств дорожного фонда Приморского края увеличен на 1,61 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета на 454,8 миллионов рублей, краевого бюджета – 606,4 миллиона рублей.

В сфере жилищно-коммунального хозяйства 246,5 миллионов рублей планируется направить на предоставление субсидий региональному оператору на компенсацию выпадающих доходов от установления льготного тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами и 110 миллионов рублей на предоставление субсидий организациям, оказывающим услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на приобретение контейнеров и техники.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям увеличены на 2,37 миллиарда рублей и составляют почти 44 миллиарда рублей.

«Основное увеличение сложилось за счет дотации на сбалансированность. Кроме того, в стадии согласования сейчас новый нормативно-правовой акт, который предусматривает, что те районы, которые объединились в муниципальные округа, а таких восемь, получат дополнительную дотацию на сбалансированность. С ними мы продолжим отдельную работу по социально-экономическому развитию Приморского края», – сказала председатель Правительства.

Закон о краевом бюджете был принят парламентариями сразу в трех чтениях большинством голосов, за исключением одного депутата от партии КПРФ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.