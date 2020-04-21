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Работающие жители Приморья 65+ могут оставаться на больничном до 30 апреля

21 Апреля 2020, 09:43 | Приморье
Приморцы 65 лет и старше, которые трудятся в организациях Приморья, имеют право на еще один оплачиваемый больничный – с 20 по 30 апреля. Порядок выплат по листам временной нетрудоспособности будет аналогичен предыдущему – средства на оплату пойдут из Фонда социального страхования. Для этого работодателям необходимо направить реестр в ведомство до 30 апреля включительно.
 
Как пояснили в Фонде социального страхования, больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в ведомство. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
 
«Работодателям необходимо направить реестр в любое время до 30 апреля. Медицинская организация автоматически укажет в электронном больничном весь период. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня его формирования. Расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100%-ном размере. Для расчета берется заработок за два года, но при это ограничивается среднемесячным заработком 69 961,65 рубля», – отмечают в ведомстве.
 
При формировании реестра организации следует проконтролировать, чтобы указанные данные не противоречили внутренней кадровой документации предприятия.
 
«Даты, указанные в реестре, не должны пересекаться с датами приказов на очередной оплачиваемый отпуск, перевода сотрудника на удаленный режим работы и прочее. В реестр необходимо включить всех работников с датой рождения 20 апреля 1955 года и старше. Исключение составят работники “на удаленке”, находящиеся в оплачиваемых отпусках и не работающие по причине временной нетрудоспособности», – добавили в краевом ФСС.
 
Кроме того, в ФСС акцентируют внимание на том, что в случае, если работник возраста старше 65 лет находился на самоизоляции (не работал удаленно и не был в отпуске) в период с 6 по 19 апреля, но работодатель не подал на него реестр в ФСС до 19 апреля, организации необходимо в срочном порядке направить реестр на даты 6-19 апреля с указанием причины несвоевременного направления реестра.
 
Реестр можно сформировать и отправить в ведомство с помощью бухгалтерских сервисов: 1С, СБИС, КОНТУР, ПАРУС или АРМ ФСС. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте.
 
Напомним, приморским работодателям также необходимо обеспечивать размещение в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведений об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением коронавирусной инфекции. Это следует делать по формам, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты России от 30 декабря 2014 года № 1207 «О проведении оперативного мониторинга высвобождения и неполной занятости работников, а также численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости».
 
По информации Приморского регионального отделения Фонда социального страхования России
 
 
 
 
 
 
 
 
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Теги: пенсия  больничный лист 



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